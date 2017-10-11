Саудитов заподозрили в «танцах под русскую дудку»

Саудовская Аравия сворачивает поставки оружия сирийской оппозиции и советует «борцам с режимом Асада» поучаствовать в организуемом Россией январском конгрессе в Сочи. Американское издание Foreign Policy винит в произошедшем Белый дом, проигравший Москве дипломатическую битву за Сирию. Возможно ли столь значительное изменение в политике Эр-Рияда и что оно означает для сирийского конфликта?

К российскому плану урегулирования в Сирии начинают склоняться не только в ООН, но и в руководстве Саудовской Аравии – страны, которая традиционно считается одним из спонсоров оппозиционных группировок разной степени радикальности. Об изменении в позиции саудитов пишет авторитетное американское издание Foreign Policy в статье с характерным заголовком «Танцуя под русскую дудку в Сирии».

В подтверждение своей версии Foreign Policy ссылается на прошедшую в конце 2017 года встречу главы саудовского МИДа Аделя аль-Джубейра с лидерами сирийской оппозиции, сражающейся против Башара Асада. Министр оповестил, что Эр-Рияд прекратит оказывать военную поддержку оппозиционерам. Более того, он посоветовал повстанцам «сконцентрировать свои усилия на заключении политических договоренностей с Дамаском на Конгрессе сирийского национального диалога», который пройдет в январе в Сочи.

Отметим, что информация о содержании этой декабрьской встречи всплыла только сейчас и со слов источников в сирийской оппозиции.

По оценке Foreign Policy, перелом в линии поведения саудитов свидетельствует о том, что Москва получила дипломатическое преимущество. И не в последнюю очередь из-за пассивности Соединенных Штатов в сирийском вопросе. Издание не преминуло «вставить шпильку» администрации Трампа за то, что, увлекшись борьбой одновременно с ИГ* и с иранским присутствием в Сирии, Белый дом упустил из виду процесс определения политического будущего Дамаска. Добавим, что ранее высокопоставленный представитель сирийской оппозиции заявил, что хотя Вашингтон и продолжает заявлять о необходимости отставки Башара Асада, США, как и другие страны, «сдались российскому видению» урегулирования в Сирии.

К схожему выводу приходит и Foreign Policy. Российский план мирного урегулирования начинает конкурировать с официальным процессом в Женеве, который тянется уже пять лет, под эгидой ООН и при поддержке Запада.

ООН в настоящее время раздумывает по поводу участия в российском плане урегулирования, делает вывод американское издание. Foreign Policy указывает: спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура без лишней огласки хочет занять место за столом переговоров в Сочи и подталкивает Саудовскую Аравию и сирийскую оппозицию принять участие в этих консультациях.

Негативной реакции Вашингтона ожидать не следует

«Этот шаг следует считать переломным для развития ситуации в Сирии», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. «В этом случае сирийская оппозиция (и террористы, которые под видом сирийской оппозиции там присутствуют в изрядном количестве) теряет один из самых существенных столпов поддержки. Без Саудовской Аравии говорить о возможности идеологической легитимации исламистского радикализма на сирийской территории будет нельзя», – подчеркивает Коктыш.

«Это существенный прорыв на саудовско-российском направлении и свидетельство сближения интересов стран, когда Саудовская Аравия начинает исходить из гармонизации собственных интересов с российскими. Конгресс в Сочи – это мероприятие, организацию которого курирует Россия, переговоры, за стол которых очень тяжело все усаживались, это потребовало совершенно нетривиальных усилий российской дипломатии. И то, что Саудовская Аравия их поддерживает, а не игнорирует, и тем более не пытается торпедировать – это очень существенный прорыв и сближение», – подчеркнул Коктыш.

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«Саудовская Аравия рефлексирует изменение баланса сил в регионе. Этот баланс достаточно драматично трансформировался на протяжении двух последних лет, Россия существенно увеличила свою весовую категорию, а Соединенные Штаты где-то ее и понизили. Поэтому Саудовская Аравия очень хорошо реагирует на изменения в системах координат», – отметил эксперт.

«Конечно, никакого восторга такое развитие у Вашингтона совершенно не вызовет», – уверен Коктыш. В то же время, по его словам, вряд ли последует какая-то резко негативная реакция: «Здесь можно артикулировать самые разные интересы, но никто из игроков не может сказать, что мир – это плохо, а терроризм – это хорошо».

Эксперты при этом расходятся во мнениях о степени вовлеченности саудитов в сирийский конфликт на нынешнем его этапе.

Эр-Рияд меняет объект поддержки

«По поводу саудовской поддержки очень много мифов. Саудовская Аравия от сирийского кризиса уже давно отошла на волне проблем в Йемене», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.

По его мнению, уже почти полтора года саудовцы фактически не поддерживают те фракции, которым покровительствовали раньше. Финансирование оппозиции велось в основном за счет Катара, полагает Мардасов. Собеседник отмечает: «Саудовская Аравия давно выражает солидарность с российской точкой зрения, просто потому, что есть большая усталость в регионе от сирийского конфликта».

Эр-Рияд продолжает помогать там лишь некоторым фракциям, пояснил Мардасов. Так, саудовцы «не отказываются от поддержки суннитского населения Сирии и сейчас делают ставку на «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют не только курды, но и арабы-сунниты, указал собеседник. Саудовцы готовы поддерживать территории, которые контролируют СДС, в том числе материально, поставлять технику и т.д.

Так или иначе Саудовская Аравия продолжает оказывать поддержку оппозиционным силам Дамаска для давления, указал Мардасов. В любом случае, диалог по поддержке саудовцами суннитско-арабских племен на востоке Сирии «идет на пользу России, таким образом, через работу с местными племенами по различным каналам удается стабилизировать обстановку». «Но это требует политического компромисса от Дамаска, а с ним большие проблемы», – добавил эксперт.

Он напомнил, что Россия также пошла на множество компромиссов для саудовцев: это касается позиции по Йемену, по зонам деэскалации в Сирии, которые хоть и не очень стабильны, но соответствуют видению суннитско-арабского мира, а также по сделке с нефтью. «Здесь обоюдное сотрудничество. Но в любом случае, Саудовская Аравия понимает, что Россия сейчас имеет большое влияние в Сирии», – указал собеседник.

Разногласия с США у саудовцев на этом фоне вряд ли возникнут. Нынешняя администрация США занимает ту же позицию. Они также отошли от прямой поддержки оппозиции через «операционные комнаты командования», которые были в Турции, Иордании и откуда распределялась помощь. «Кстати, массированная помощь оппозиции была остановлена еще при Бараке Обаме», – заметил Мардасов. И с тех пор США взаимодействуют с умеренными фракциями оппозиции. Они поддерживают оппозиционные СДС, рассматривают их как плацдарм для влияния, а арабские племена – как возможность противовеса ИГ, которые присутствуют в Сирии в «повстанческом плане», резюмировал эксперт.

«Эр-Рияд не танцует под московскую дудку»

С точки зрения президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, Саудовская Аравия не изменила ни стиль своего поведения в Сирии, ни отношения к своим «подшефным» группировкам.

Та сирийская оппозиция, с которой провел встречу глава МИД Саудовской Аравии аль-Джубейр, – это не повстанцы, заявил Сатановский в комментарии газете ВЗГЛЯД. «Это общая болтологическая команда, которая Эр-Рияд не интересует в связи с отсутствием у нее военного потенциала и мозгов. Они для него бесполезны», – подчеркнул он.

Сатановский уверен, что после заявления саудовского министра иностранных дел ничего в Сирии не изменится и Эр-Рияд продолжит оказывать военную и финансовую поддержку террористам. «Это заметно по всему, что происходит с базой Хмеймим. Террористов он поддерживал, поддерживает и будет поддерживать до той поры, пока их не уничтожат, либо пока Мухаммед бен Сальман, действующий наследник престола и де-факто король, на своих двоих ходит по этой земле. Возможно, если его уничтожат, как это там периодически бывает, следующий человек, правящий Саудовской Аравией, войны в Йемене и в Сирии прекратит. Но пока он у кормила, все будет продолжаться, в том числе и антироссийская деятельность», – заявил эксперт.

«Эр-Рияд не танцует под московскую дудку, как и под все остальные, за исключением американской. И в этом связи американские газеты и американские аналитики не являются источником информации, на который следует обращать внимание», – резюмировал Сатановский.