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6 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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          Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

          Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечь   6 октября 2018, 18:10
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия?

          Наследный принц Саудовской Аравии 33-летний Мохаммед бен Сальман Аль Сауд выступил с сенсационным прогнозом. По его словам, к 2030 году несколько нефтедобывающих стран, в том числе и Россия, утеряют свои позиции на этом рынке. «Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», – заявил он.

          По его словам, к этому сроку спрос на черное золото продолжит расти темпами примерно на 1-1,5% в год, а затем начнет замедляться, но многие страны-производители «просто исчезнут» к этому времени. Также саудовский принц считает, что «сильно упадет», а то и «совсем исчезнет» с рынка нефти Китай, которому грозит подобная участь через пять лет.

          Как следствие, Саудовской Аравии в будущем придется поставлять нефти еще больше. Он связывает это с тем, что самолеты и корабли в ближайшие десятилетия не станут электрическими. Помимо этого спрос подогреют перспективы нефтехимии через 10-30 лет. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», – заключил принц.

          Лидерами по объему нефтедобычи традиционно остаются Россия, Саудовская Аравия и США. В августе Штаты возглавили рейтинг с показателем в 10,9 млн баррелей в сутки. Последний раз им удавалось забраться на эту вершину в 1999 году, а до этого – только в 1973-м. Нынешняя добыча России больше 10 млн баррелей и составляет 11,36 млн.

          Несмотря на то, что многие страны хотят снизить зависимость от нефти, на Западе начинают появляться электромобили, потребление нефти в мире не снижается. Ранее президент России Владимир Путин прогнозировал рост спроса на нефть в первую очередь за счет Азиатско-Тихоокеанского региона. Только в Китае продажи автомобилей в сентябре увеличились на 5,7%, а ежегодно там продается около 25 млн автомобилей.

          В этом году, как отмечал министр энергетики России Александр Новак, добыча нефти в стране ожидается на уровне 553 млн тонн, а пика она может достигнуть к 2021 году – 570 млн тонн. Затем начнется постепенное снижение, и к 2035 году добыча может снизиться до 310 млн тонн.

          Эксперты сходятся во мнении, что прогноз Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда ошибочен и совершенно не учитывает грядущие перемены в области добычи нефти. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что многие страны стараются снижать потребление нефти и баланс обеспечит не только добыча, но непосредственно спрос. Похожая ситуация наблюдалась с углем, ресурсы которого тоже ограничены, но технологическая революция привела к тому, что спрос на уголь упал сам собой.

          «Другое дело, что сейчас мы находимся на пиках потребления нефти и чтобы поддержать текущий уровень добычи, необходимо активное освоение и новые технологические решения», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

          В свою очередь заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал Россию одним из самых устойчивых игроков в сфере нефтедобычи в силу огромного количества запасов и технологий по извлечению. Все это позволит ей в будущем «нарастить ресурсную базу за счет нетрадиционных источников».

          По словам Абзалова, сокращение добычи нефти неизбежно из-за проблем в ресурсной базе. Сначала Россия активно осваивала месторождения в Западной Сибири, затем – в Восточной, а в будущем важнейшим фактором «будет являться то, насколько удастся прорваться в снижении себестоимости добычи нефти на шельфе». «Именно шельф в ближайшее время станет заместителем основной части добычи российской нефти», – считает эксперт.

          По словам Фролова, арктический шельф изучен примерно на 10-12% и сейчас там разрабатывается одно Приразломное месторождение в Печорском море. К другим проектам нефтяники еще не подступались. «В России есть масса запасов, которые не разведывались банально потому, что в этом не было необходимости. Одних разведанных запасов хватит на 19 лет. А сколько у нас не разведанных, сколько не вовлечено в производство нетрадиционных и трудно извлекаемых запасов. Пока мало известно, что есть у нас в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на Арктическом шельфе», – говорит Флоров.

          Абзалов добавляет, что большое значение в вопросах добычи будут иметь технологические прорывы, в частности, по добыче сланцевой нефти. И здесь у России есть преимущество. Она не только обладает такими залежами, но и первой изобрела технологию по осваиванию подобных месторождений. Саудовская Аравия располагает самыми крупными нефтяными месторождениями в мире, но кроме них у нее больше ничего нет. «У Российской Федерации с этой точки зрения ситуация более перспективная», – уверен эксперт.

          Для добычи нефти на шельфе России нужны технологии и оборудование. По его словам, сейчас 90% оборудования производится в России, но наиболее важное из него приходится приобретать за рубежом. Помимо этого необходимо увеличивать инвестиции в нефтедобычу.

          «Из-за низкой стоимости энергоносителей очень серьезно просели инвестиции. Речь идет не только о России, но и других производителях. Салман Аль Сауд прав в том, что некоторые производители нефти уйдут с рынка», – говорит Абзалов, добавляя, что в будущем одной из первых с этого рынка может уйти Венесуэла, чья нефтяная отрасль требует огромных инвестиций, а ближайшие рынки сбыта, например, в США, для Каркаса закрываются.

          Александр Фролов предположил, что Мухаммед Аль Сауд сделал прогноз, разделив объем разведанных запасов России на показатели добычи, но

          подобная формула обладает «легким оттенком безумия». В заявлении принца он увидел «чисто восточную попытку польстить своим геополитическим партнерам

          в лице Соединенных штатов». По его словам, геологоразведка не прекращается и каждый год запасы увеличиваются. «В России коэффициент прироста превышает единицу, то есть в России ежегодно на баланс ставится больше запасов, чем извлекается нефти», – пояснил он.  

          Фролов напомнил о разработке в России Баженовской свиты в Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, что, по прогнозам, даст прирост в 1 млрд баррелей извлекаемых запасов углеводородов. В этом проекте участвует сразу несколько крупных российских нефтяных копаний. «Если предположить, что российские традиционные запасы нефти вдруг исчезнут, мы заранее озаботились тем, чтобы через лет десять вовлекать в производство нетрадиционные запасы, которые позволят загрузить имеющуюся в Западной Сибири инфраструктуру и повысить эффективность добычи», – подытожил Фролов.


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