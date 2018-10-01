Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с рынка нефти

К 2030 году ряд стран, добывающих нефть, в том числе Россия, утеряют свои позиции на рынке, уверенность в этом выразил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд.

По его словам, к этому сроку спрос на черное золото будет расти темпами примерно на 1-1,5% в год. Он отметил, что, согласно некоторым прогнозам, после этого спрос станет замедляться, однако, по оценке Эр-Рияда, многие страны-производители «просто исчезнут» к этому времени.

«Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Саудовский принц считает, что также «сильно упадет», а то и «совсем исчезнет» с рынка нефти Китай.

Как следствие, Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», – заключил принц.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в обозримом будущем спрос на нефть на мировом рынке будет расти – в первую очередь за счет Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам главы государства, Россию устроил бы уровень цен на нефть в 65-75 долларов за баррель.