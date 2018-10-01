Путин назвал комфортную для России цену на нефть

В обозримом будущем спрос на нефть на мировом рынке будет расти – в первую очередь за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент Владимир Путин; он отметил, что Россию устроил бы уровень цен на нефть в 65–75 долларов за баррель.

«В обозримом будущем спрос на нефть будет расти, и главным образом – за счет потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что спрос растет и в Америке, и в Европе.

Президент отметил, что Россия открыта для сотрудничества в области энергетики в интересах глобальной безопасности.

«Обеспечить прогресс мировой энергетики, надежную энергетическую безопасность всей нашей планеты может только глобальное партнерство, работа по общим, одинаковым для всех правилам и, конечно, прозрачный, конструктивный диалог участников рынка без какой-либо политической подоплеки», – отметил также Путин.

Президент заметил, что правильность такого подхода подтверждает баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, который достигнут благодаря соглашению со странами ОПЕК.

«Россия будет и дальше продвигать диалог нефтедобывающих стран, чтобы обеспечить стабильность нефтяной конъюнктуры, создать условия для устойчивого развития отрасли, для реализации долгосрочных инвестиционных планов», – подчеркнул Путин.

Также он рассказал о комфортной цене нефти для России.

«Президент (США Дональд) Трамп считает, что эта цена высока. Но мне кажется, что он отчасти прав. Нас вполне устроит 65, 70, 75 долларов за баррель. Это вполне нормально для того, чтобы обеспечить эффективную работу энергокомпаний и инвестиционный процесс», – сказал Путин.

Он добавил, что нынешняя высокая цена на нефть является в значительной станции результатом деятельности Вашингтона.

Он отметил, что Россия продолжит работу над увеличением экспорта заказов в сфере атомной энергетики, передает РИА «Новости».

«Еще один важный приоритет – сохранение лидирующих позиций в таком высокотехнологичном секторе, как атомная энергетика», – сказал Путин.

Президент напомнил, что Россией строятся 25 атомных энергоблоков в 12 странах мира. Всего, по его словам, в портфеле заказов России 36 блоков АЭС.

«Мы будем последовательно работать над увеличением экспортных заказов в атомной энергетике дальше, при этом сохранив самые высокие требования экологической и промышленной безопасности», – отметил Путин.

В то же время он заявил, что спрос на уголь устойчиво растет, и Россия должна здесь закрепить и увеличить присутствие на мировом рынке.

«Еще 10 лет назад в перспективность поставок этого энергоносителя мало кто верил, а сегодня мы видим, как спрос на уголь устойчиво растет, в первую очередь в странах АТР. Для России крайне важно закрепиться и увеличить свое присутствие на этом динамичном рынке», – отметил Путин.

Россия строит АЭС в различных странах мира – в том числе в Венгрии, Турции, Индии, а также обещала помощь в развитии энергетики в Африке.