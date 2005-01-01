МИД опроверг участие в планировании побега Ассанжа из Британии

МИД России прокомментировал статью Guardian «Раскрыт секретный план побега Джулиана Ассанжа из Великобритании при помощи России».

Guardian опубликовала статью, в которой утверждалось, что Москва якобы обсуждала с представителями Ассанжа помощь в возможном побеге из Великобритании, сообщается на сайте МИДа.

При этом, как подчеркивает ведомство, публикация Guardian «содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера».

МИД сообщил, что не обсуждал с сотрудниками посольства Эквадора в Лондоне или представителями Ассанжа побег последнего из Великобритании.

Ведомство также раскритиковало желание Guardian придать дипломатическим контактам России и Эквадора конспирологический характер.