Эквадор решил не выдворять Ассанжа из посольства в Лондоне

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не станут выдворять из посольства Эквадора в Лондоне, сообщила его адвокат Дженнифер Робинсон.

Сообщения о том, что Ассанжа могут заставить покинуть посольство, адвокат назвала спекуляциями. Как подчеркнула Робинсон, «Эквадор ясно дал понять», что собирается «соблюдать (условия) убежища», передает ТАСС со ссылкой на RT.

При этом Ассанж готов выполнить требование Лондона и понести наказание за нарушение условий его освобождения под залог, но сдаваться британским властям не хочет, так как боится экстрадиции в США.

Робинсон напомнила о враждебном отношении властей США к Ассанжу и WikiLeaks, которую Вашингтон обещал «уничтожить».

Робинсон считает, что в США ее клиента будет ждать «долгий, затяжной процесс, и что пройдет много лет, прежде чем мы сможем представить свои доводы, которые, как мы знаем, победят».

Напомним, сообщалось, что эквадор потребовал от Ассанжа покинуть посольство страны в Великобритании.