Рублю предлагают повторить историю американского доллара

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Каждый из нас может спасти тысячи жизней

Антон Крылов, журналист
Создание регистра доноров – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...

Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Кто управляет протестами в Ингушетии

Наталья Мкртчан, политический обозреватель
Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...
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      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандарту   19 октября 2018, 19:30
          Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность?

          После того, как правительство России объявило курс на дедолларизацию российской экономики, экономисты принялись генерировать одну  за другой идеи того, как это можно осуществить. Недавно бывший министр энергетики, а ныне глава корпорации «Энергия» Игорь Юсуфов предложил России вместе с ОПЕК для расчетов на нефтяном рынке создать вместо доллара специальную криптовалюту, обеспеченную газом, нефтью и другими энергоресурсами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, насколько это реальная альтернатива нефтедолларам.

          Председатель Евразийского банка развития Андрей Бельянинов пошел дальше и предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать свою Бреттон-Вудскую систему и сделать рубль расчетной единицей, обеспеченной золотом. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. «У нас все основания есть сделать рубль расчетной единицей. Я председатель Евразийского банка развития, созданного шестью странами (плюс Таджикистан – прим. ВЗГЛЯДа), и таких банков развития в распоряжении России четыре. Просто многие об этом забыли. Это уникальные инструменты, которые нужно активно использовать в это смутное время», - заявил Бельянинов на конференции «Плехановский форум: Актуальный диалог».

          Бреттон-Вудская система появилась на свет в 1944 году на смену золотому стандарту после Второй мировой войны. США, мало пострадавшие в той страшной войне, воспользовались ситуацией и своей выигрышной позицией. Американский доллар привязали к золоту по фиксированной цене 35 долларов за унцию, а другие крупнейшие валюты мира привязали к доллару. И эта система неплохо поработала на США в период послевоенного восстановления экономик нынешних стран G7. Главным помощником в их восстановлении стали США со своими «золотыми» долларами, которые они печатали и щедро раздавали Европе и Японии миллиардами. Помощь, конечно, была не безвозмездной, взамен США получали все, что хотели для своей экономики и торговли, все больше и больше привязывая другие экономики к доллару и США.  

          Такая система просуществовала целых три десятилетия, пока европейские страны не восстановились и не стали желать избавиться от столь сильной зависимости от Америки, и, наконец, иметь собственные эмиссионные центры. Причем, когда в 1974 году Бреттон-Вудская система рухнула, по идее это должно было означать дефолт и гибель американской валюты. Однако по факту рынок воспринял это не как проигрыш, а как избавление от ненужного балласта в виде привязки к золоту. Доллар оккупировал уже мировую торговлю, завоевал доверие и мог существовать без золотого обеспечения.

          Собственно, что-то такое предлагает, судя по всему, проделать рублю и глава Евразийского банка развития странам ЕАЭС.  «Мы сейчас нуждаемся в том, чтобы сделать свой Бреттон-Вудс по отношению к рублю. Золота в наших странах достаточно, в Белоруссии не очень много, но мы с ними поделимся. И мы сделаем серьезную мировую расчетную единицу, мировую валюту, с которой будут считаться», – заявил Бельянинов.

          «Мы, по-моему, стесняемся сами себя, нужно сказать: уважаемые господа, рубль состоялся как платежная единица, приходите к нам, мы вам обеспечим своевременность расчетов и хорошее качество»,

          - говорит он. «Объективно он уже пришел к этому - все просят рубль. Я это говорю как практикующий банкир. Почему? Все это связано с валютным риском, волатильностью. Спасибо Трампу, боимся скачков долларов и евро», - добавил Бельянинов.

          Трамп действительно действует против доллара, так как его политике протекционизма нужна слабая, а не сильная американская валюта. Так можно сделать внутреннее производство более конкурентным, и так американская экспортная продукция сможет выигрывать у конкурентов. Недаром в борьбе с США Китай отвечает девальвацией юаня. Однако политика ФРС США по ужесточению монетарной политики идет вразрез с желанием Трампа, поэтому он регулятора постоянно критикует, и заодно обвиняет в валютных войнах Китай, а от России с ОПЕК требует более дешевой нефти. Потому что тогда цены на бензин внутри США снизятся и это будет серьезным подспорьем для американского производства.

          Что же касается идеи сделать рубль, обеспеченный золотом, то она выглядит больше утопической, чем реальной, считают эксперты.

          «Сравнивать США тех лет и Россию сегодняшнюю не актуально. Уже на тот момент Штаты имели серьезное влияние в мире и самую развитую финансовую систему. А также имели достаточно инструментов для лоббирования своих интересов. Россия же находится в некой изоляции, ее экономика слаба, а финансовая система слаборазвита. Поэтому предложить всему миру супервалюту сегодня мы не можем», – считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

          США воспользовалось тогда слабостью Европы и Японии после Второй мировой войны. Россия же сегодня находится в состоянии санкционной войны, затеянной США против нее.

          Кроме того, для возврата к золотому стандарту необходимы огромные запасы золота. США в 1945 году аккумулировали порядка 17,9 тыс. тонн золота. Ни у одной страны тогда таких богатств не было. Великобритания владела 1,7 тыс. тонн золота, Франция – 1,4 тыс.

          США до сих пор остаются крупнейшими держателям золота в объеме более 8 тыс. тонн. Второе место занимает Германия с запасом вдвое меньшим, чем у США. Россия всего лишь на пятом месте со своими 2 тыс. тонн. У Китая, кстати, и того меньше – 1,9 тыс. тонн.

          «Золотые запасы РФ не так велики и составляют всего около 80 млрд долларов. Необходимо будет согласовать этот объем с денежной массой. Вряд ли за одним рублем наша страна сможет закрепить большое количество золота. Если взять страны ЕАЭС в совокупности, то золотой запас увеличится, но и объем денежной массы, который нужно, обеспечить тоже», – считает Анна Кокорева.

          «Ни одна страна мира, разве, что США с их 8 тыс. тонн, не может ввести обратно золотой стандарт - слишком мало желтого металла, чтобы обеспечить размен бумажных денег на монеты или слитки. Даже всех запасов России, Белоруссии и Казахстана не хватит для того, чтобы сделать рубль «золотым» или хотя бы биметаллическим, то есть на основе золота и серебра. Да и современная мировая торговля слишком сложно устроена, чтобы балансирование внешнеторговых дефицитов проводилось с помощью слитков или монет», – считает экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

          России проще пойти по пути Венесуэлы и обеспечить валюту нефтью и газом, добавляет Кокорева. «Само по себе обеспечение валюты тем или иным ресурсом не делает ее мировой. Только, когда экономика страны значительно интегрирована в глобальную, возможно мировое признание ее валюты как платежного средства. Более того, эта экономика должна быть стабильной», – говорит Кокорева.

          Впрочем, все это не означает, что России не надо накапливать золотые запасы. И Россия наращивает и добычу (около 300 тонн в год), и золотые запасы, отмечает Вязовский. Во-первых, объясняет он, желтый металл стабильно дорожает и вкладывать резервы в золото – это просто выгодно. В прошлом году унция прибавила в долларовом выражении 14%, в позапрошлом - 8%. Во-вторых, рост золотых резервов и без золотого стандарта увеличивает доверие к рублю. «Если к этому добавить процесс дедолларизации, о которой уже объявлено, а также перевод торговли отечественным сырьем – нефтью, газом и металлами – в рубли, то у наших соседей по ЕАЭС есть все основания для постепенного движения к единому валютному союзу на основе рубля», – считает Вязовский.

          Сделать рубль обеспеченным и вывести его на мировой уровень можно, согласна Кокорева, только начинать надо сейчас и на это уйдут годы. 


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