Как россиян заставят отказаться от доллара

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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

Борис Пуго был далеко не единственным выходцем из Прибалтики, кто до конца сохранил верность СССР и идеалам коммунизмаФото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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          Как россиян заставят отказаться от доллара

          Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рублях   4 октября 2018, 21:20
          Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин?

          Тема готовящегося в правительстве плана по дедолларизации российской экономики не сходит на этой неделе с повестки дня. Чиновникам уже пришлось успокаивать паникеров: что ни о каком запрете доллара в расчетах речи и быть не может. Ровно так же им пришлось в сентябре заверять население и бизнес в том, что никто не собирается валютные вклады переводить в рубли, если в ноябре США введут обещанные санкции против госбанков.

          Наконец в интервью телеканалу «Россия 1» первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов раскрыл, что же именно в правительстве задумали. План, как оказалось, направлен не на запреты или ужесточение использования доллара, а на послабления и льготы для тех, кто торгует в прямом смысле рублем.

          «Будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте. Считаю, что это абсолютно правильное решение», – заявил Силуанов.

          По его словам, в рамках правительственного плана по дедолларизации экономики для тех, кто ведет торговлю в рублях, власти собираются, во-первых, предоставить налоговые льготы. Во-вторых, обещают ускоренный возврат НДС по экспортным сделкам. В-третьих, постепенно к 2024 году планируется отменить требование возврата экспортной выручки. «Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», – подчеркнул Силуанов. 

          Таким образом, власти подготовили дополнительный комплекс стимулирующих мер, чтобы пользоваться другими валютами было гораздо удобней. «Но для того, чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение спредов, которые есть на валютном рынке», – пояснил Силуанов. Необходимо снижение издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации валют.

          По состоянию на июль текущего года в международных расчетах доля доллара 42,63%, евро – 36,74%, а рубля – всего 0,26%.

          План по дедолларизации хоть и звучит красиво, однако тут есть подводные камни, считают эксперты. 

          Что такое возврат экспортной выручки при расчетах в рублях? Когда компания продает свой товар в другую страну, средства, полученные от его продажи, поступают на счет иностранного банка. Чтобы деньги так и не остались за границей, Россия ввела в 2003 году закон, по которому экспортеры обязаны вернуть экспортную выручку на родину. По-другому это еще называется репатриацией средств. Этот закон был принят в рамках присоединения России к международной организации FATFA, которая для стран-участниц разрабатывает рекомендации по противодействию отмыванию денег. Раньше в России еще действовала обязательная продажа валютной выручки на внутреннем рынке, но в 2007 году ее отменили. Теперь к 2024 году предлагается ввести новое правило: средства от продажи товара могут оставаться в зарубежном банке, при условии, что расчет произведен в рублях.

          Бизнес, безусловно, будет рад таким новшествам. «Эти меры выгодны для российских компаний, потому что обязанность по возврату выручки сопряжена с серьезными рисками, когда по каким-либо причинам компании не могут обеспечить такой возврат. В частности, им грозят высокие штрафы за нарушения валютного законодательства, сопоставимые с суммой невозвращенной выручки», – говорит партнер АБ «Деловой фарватер» Антон Соничев.

          Однако есть минусы для государства и экономики в виде оттока средств. «С одной стороны, можно испытать гордость – наши рубли в зарубежных банках. Однако, на мой взгляд, такой шаг имеет большие риски. Отмена такого обязательства может увеличить риск сомнительных операций по выводу денег за рубеж. То есть риск, что недобросовестные лица или компании будут злоупотреблять этим и составлять фиктивные контракты, а средства могут уйти за рубеж и вообще не вернуться. Значительная часть будет не в юрисдикции ЦБ РФ, а значит, бесконтрольна. Это открывает дверь для разных мошеннических схем», – считает Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

          Минфин над этим уже думает, потому-то и планируется постепенный ввод этой практики, а не сегодня и сейчас, добавляет она. К тому же велика вероятность, что Центробанк будет против, как и раньше.

          Предлагаемый ускоренный возврат НДС экспортерам – хороший стимул, так как деньги будут быстрее оборачиваться, больше работать, а не лежать мертвым грузом на счетах государства. Только такой закон и так есть. С 1 июля 2017 года плательщики НДС уже имеют возможность возместить НДС в заявительном (ускоренном) порядке, если заключат договор с поручителем, согласно № 401-ФЗ от 30 ноября 2016 года, напоминает Туманова. Поэтому не совсем понятно, о чем в плане идет речь. Возможно, правительство намерено сделать его более простым на практике.

          Эксперты уверены, что самым действенным стимулом для российских компаний были бы налоговые льготы и послабления для экспортеров, торгующих в рублях. Например, можно для них снизить НДС, говорит Туманова.

          При этом не стоит зацикливаться исключительно на торговле в рублях, можно стимулировать также расчеты в валюте стран-партнеров. Если это ЕС, то торговлю в евро, если это Китай – то в юанях. «Идеальным сценарием отказа от доллара, наверное, станет не какая-то уже существующая валюта, а наднациональная, которая не привязана ни к одной стране. Возможно, увидим такую в неопределенное время», – говорит Туманова.

          Расчеты только в рублях разумней продвигать при торговле со странами ЕАЭС, что, собственно, и происходит. Уже более 70% расчетов между Россией и странами Евразийского экономического союза обслуживаются в рублях. Правда, в торговле между собой, без России, страны ЕАЭС по-прежнему в 80% случаев используют американские доллары. Так что работать есть над чем, чтобы сделать рубль региональной валютой.

          Действовать грубо и резко ради отказа от долларовых расчетов с другими странами опасно для самой российской экономики.

          «К очевидным подводным камням относится высокая по сравнению с долларом США волатильность национальных валют. Государственный резерв России, например, потерял на снижении курса юаня за год около 4,5 млрд долларов», – отмечает Михаил Грачев, финансовый консультант Teletrade. «В числе минусов также отсутствие прямых котировок, непонятно, по какому курсу рассчитывать (опять через долларовые кроссы), и административное регулирование в некоторых странах. Например, тот же юань, несмотря на внесение в пул резервных валют SDR МВФ, так и не получил статус свободно конвертируемой валюты», – добавляет Грачев.

          Главные потребители нашего сырьевого экспорта – Европа и Китай. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа России придется себе в убыток. Потому что стоимость сырья в случае с Европой все равно будет номинирована в долларах, это биржевой долларовый актив. На конвертации долларов в евро могут быть дополнительные потери. Китай же любит манипулировать валютным курсом: девальвация юаня – один из методов борьбы Пекина в торговой войне с США. В итоге на каждом нефтяном контракте Россия может терять сотни миллионов, отказ от доллара сейчас может сократить доходы нефтегазового сектора более чем на 5%, говорил Артем Деев из AMarkets.

          Так, доходы России от экспорта нефти и газа в 2017 году составили 131,4 млрд долларов, сокращение доходов на 5% означает ущерб более чем в 6,5 млрд долларов, или более 430 млрд рублей. Зависимость страны от нефти и газа, конечно, хорошо снижать, но путем расширения экспорта несырьевых товаров, а не за счет снижения нефтегазовой выручки.

          Однако безусловным плюсом, конечно, может стать финансовая независимость от американских санкций и американских контролеров. В условиях санкций лучше потерять 5% экспортной выручки, чем большую ее часть.


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