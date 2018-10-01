Как россиян заставят отказаться от доллара

Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин?

Тема готовящегося в правительстве плана по дедолларизации российской экономики не сходит на этой неделе с повестки дня. Чиновникам уже пришлось успокаивать паникеров: что ни о каком запрете доллара в расчетах речи и быть не может. Ровно так же им пришлось в сентябре заверять население и бизнес в том, что никто не собирается валютные вклады переводить в рубли, если в ноябре США введут обещанные санкции против госбанков.

Наконец в интервью телеканалу «Россия 1» первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов раскрыл, что же именно в правительстве задумали. План, как оказалось, направлен не на запреты или ужесточение использования доллара, а на послабления и льготы для тех, кто торгует в прямом смысле рублем.

«Будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте. Считаю, что это абсолютно правильное решение», – заявил Силуанов.

По его словам, в рамках правительственного плана по дедолларизации экономики для тех, кто ведет торговлю в рублях, власти собираются, во-первых, предоставить налоговые льготы. Во-вторых, обещают ускоренный возврат НДС по экспортным сделкам. В-третьих, постепенно к 2024 году планируется отменить требование возврата экспортной выручки. «Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», – подчеркнул Силуанов.

Таким образом, власти подготовили дополнительный комплекс стимулирующих мер, чтобы пользоваться другими валютами было гораздо удобней. «Но для того, чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение спредов, которые есть на валютном рынке», – пояснил Силуанов. Необходимо снижение издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации валют.

По состоянию на июль текущего года в международных расчетах доля доллара 42,63%, евро – 36,74%, а рубля – всего 0,26%.

План по дедолларизации хоть и звучит красиво, однако тут есть подводные камни, считают эксперты.

На эту тему

Что такое возврат экспортной выручки при расчетах в рублях? Когда компания продает свой товар в другую страну, средства, полученные от его продажи, поступают на счет иностранного банка. Чтобы деньги так и не остались за границей, Россия ввела в 2003 году закон, по которому экспортеры обязаны вернуть экспортную выручку на родину. По-другому это еще называется репатриацией средств. Этот закон был принят в рамках присоединения России к международной организации FATFA, которая для стран-участниц разрабатывает рекомендации по противодействию отмыванию денег. Раньше в России еще действовала обязательная продажа валютной выручки на внутреннем рынке, но в 2007 году ее отменили. Теперь к 2024 году предлагается ввести новое правило: средства от продажи товара могут оставаться в зарубежном банке, при условии, что расчет произведен в рублях.

Бизнес, безусловно, будет рад таким новшествам. «Эти меры выгодны для российских компаний, потому что обязанность по возврату выручки сопряжена с серьезными рисками, когда по каким-либо причинам компании не могут обеспечить такой возврат. В частности, им грозят высокие штрафы за нарушения валютного законодательства, сопоставимые с суммой невозвращенной выручки», – говорит партнер АБ «Деловой фарватер» Антон Соничев.

Однако есть минусы для государства и экономики в виде оттока средств. «С одной стороны, можно испытать гордость – наши рубли в зарубежных банках. Однако, на мой взгляд, такой шаг имеет большие риски. Отмена такого обязательства может увеличить риск сомнительных операций по выводу денег за рубеж. То есть риск, что недобросовестные лица или компании будут злоупотреблять этим и составлять фиктивные контракты, а средства могут уйти за рубеж и вообще не вернуться. Значительная часть будет не в юрисдикции ЦБ РФ, а значит, бесконтрольна. Это открывает дверь для разных мошеннических схем», – считает Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

Минфин над этим уже думает, потому-то и планируется постепенный ввод этой практики, а не сегодня и сейчас, добавляет она. К тому же велика вероятность, что Центробанк будет против, как и раньше.

Предлагаемый ускоренный возврат НДС экспортерам – хороший стимул, так как деньги будут быстрее оборачиваться, больше работать, а не лежать мертвым грузом на счетах государства. Только такой закон и так есть. С 1 июля 2017 года плательщики НДС уже имеют возможность возместить НДС в заявительном (ускоренном) порядке, если заключат договор с поручителем, согласно № 401-ФЗ от 30 ноября 2016 года, напоминает Туманова. Поэтому не совсем понятно, о чем в плане идет речь. Возможно, правительство намерено сделать его более простым на практике.

Эксперты уверены, что самым действенным стимулом для российских компаний были бы налоговые льготы и послабления для экспортеров, торгующих в рублях. Например, можно для них снизить НДС, говорит Туманова.

При этом не стоит зацикливаться исключительно на торговле в рублях, можно стимулировать также расчеты в валюте стран-партнеров. Если это ЕС, то торговлю в евро, если это Китай – то в юанях. «Идеальным сценарием отказа от доллара, наверное, станет не какая-то уже существующая валюта, а наднациональная, которая не привязана ни к одной стране. Возможно, увидим такую в неопределенное время», – говорит Туманова.

Расчеты только в рублях разумней продвигать при торговле со странами ЕАЭС, что, собственно, и происходит. Уже более 70% расчетов между Россией и странами Евразийского экономического союза обслуживаются в рублях. Правда, в торговле между собой, без России, страны ЕАЭС по-прежнему в 80% случаев используют американские доллары. Так что работать есть над чем, чтобы сделать рубль региональной валютой.

Действовать грубо и резко ради отказа от долларовых расчетов с другими странами опасно для самой российской экономики.

«К очевидным подводным камням относится высокая по сравнению с долларом США волатильность национальных валют. Государственный резерв России, например, потерял на снижении курса юаня за год около 4,5 млрд долларов», – отмечает Михаил Грачев, финансовый консультант Teletrade. «В числе минусов также отсутствие прямых котировок, непонятно, по какому курсу рассчитывать (опять через долларовые кроссы), и административное регулирование в некоторых странах. Например, тот же юань, несмотря на внесение в пул резервных валют SDR МВФ, так и не получил статус свободно конвертируемой валюты», – добавляет Грачев.

Главные потребители нашего сырьевого экспорта – Европа и Китай. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа России придется себе в убыток. Потому что стоимость сырья в случае с Европой все равно будет номинирована в долларах, это биржевой долларовый актив. На конвертации долларов в евро могут быть дополнительные потери. Китай же любит манипулировать валютным курсом: девальвация юаня – один из методов борьбы Пекина в торговой войне с США. В итоге на каждом нефтяном контракте Россия может терять сотни миллионов, отказ от доллара сейчас может сократить доходы нефтегазового сектора более чем на 5%, говорил Артем Деев из AMarkets.

Так, доходы России от экспорта нефти и газа в 2017 году составили 131,4 млрд долларов, сокращение доходов на 5% означает ущерб более чем в 6,5 млрд долларов, или более 430 млрд рублей. Зависимость страны от нефти и газа, конечно, хорошо снижать, но путем расширения экспорта несырьевых товаров, а не за счет снижения нефтегазовой выручки.

Однако безусловным плюсом, конечно, может стать финансовая независимость от американских санкций и американских контролеров. В условиях санкций лучше потерять 5% экспортной выручки, чем большую ее часть.