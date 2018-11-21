Трамп решил не рисковать ценами на нефть из-за убийства саудитами журналиста

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что разрыв отношений США с Саудовской Аравией приведет к резкому росту цен на нефть.

Трамп опасается, что «цены на нефть взлетят до небес». Он заявил, что «сдерживает» цены, Саудовская Аравия ему в этом помогает, передает ТАСС.

Президент США заявил, что не собирается разрушать экономику США и мировую экономику, «совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии».

Перед этим Трамп заявил, что возможная отмена оборонных контрактов США и Саудовской Аравии станет прекрасным подарком для России и Китая.

Напомним, в ЦРУ уверены, что за чудовищным по своей жестокости убийством журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Турции стоит лично наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Как указывала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон готов простить Эр-Рияду даже самое жестокое убийство.