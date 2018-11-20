Трамп назвал отмену военных контрактов США с Эр-Риядом подарком для России

Возможная отмена оборонных контрактов США и Саудовской Аравии станет прекрасным подарком для России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки. Это будет прекрасный подарок им прямо от Соединенных Штатов», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в США отказывались поднимать тему санкций против Саудовской Аравии. При этом другие западные страны – Германия, в частности, – оказались готовы приостановить оружейные контракты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон готов простить Эр-Рияду даже самое жестокое убийство.

Напомним, Саудовская Аравия заявляла о намерении приобрести у России ЗРК С-400. Соглашения на этот счет заключены еще осенью прошлого года. Однако против этих поставок активно выступают США.