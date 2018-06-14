США призвали Саудовскую Аравию не покупать С-400 у России

Кандидат на пост помощника госсекретаря США Дэвид Шенкер на слушаниях в конгрессе заявил, что Саудовской Аравии и другим союзникам США не следует покупать российское военное оборудование, в том числе установки С-400.

«Я буду (в случае утверждения – прим. ВЗГЛЯД) взаимодействовать с нашими союзниками, чтобы разубеждать их или побуждать их отказаться от приобретения потенциально попадающего под санкции военного оборудования», – сказал Шенкер, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «посоветовал бы Саудовской Аравии не делать этого».

В октябре 2017 года гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что Россия подготовила контракт на поставку Саудовской Аравии зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Ранее, во время визита короля Саудовской аравии в Россию, Москва и Эр-Рияд заключили соглашения о поставках целого ряда вооружений, в том числе ЗРС С-400.