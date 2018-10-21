В США отказались поднимать вопрос о санкциях против Саудовской Аравии

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что говорить о наложении на Саудовскую Аравию санкций из-за гибели журналиста Джамаля Хашукджи преждевременно.

Мнучин отметил, что результаты расследования гибели Хашукджи – это «хороший первый шаг», однако его недостаточно, передает ТАСС.

В то же время он подтвердил отказ от посещения инвестиционного форума в Эр-Рияде.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что до окончания расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи не стоит одобрять сделки по экспорту вооружений в Саудовскую Аравию, однако президент США Дональд Трамп отказался отменять контракты.

Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве, но заявила о том, что погиб он в результате последовавшей за словесным конфликтом потасовке.