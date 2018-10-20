Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве

По делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи задержаны 18 саудовских подданных, сообщила генпрокуратура Саудовской Аравии.

«Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв», – сообщил генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

Утверждается, что между Хашукджи и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к рукоприкладству, в результате чего журналист погиб, передает РИА «Новости».

Король Саудовской Аравии освободил от должности заместителя главы службы общей разведки генерала Ахмеда Асири, сообщает «Аль-Ихбария».

Советник короля Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани также освобожден от занимаемой им должности.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает санкций в отношении виновных. Он заявил, что США «должны выяснить, кто, как и почему это сделал». По данным источников New York Times, Эр-Рияд намерен представить дело так, будто наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поручил Асири доставить журналиста для допроса, но генерал либо недопонял полученные инструкции, либо превысил данные ему полномочия, передает ТАСС.