МИД Германии выступил против поставок оружия Саудовской Аравии

До окончания расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи не стоит одобрять сделки по экспорту вооружений в Саудовскую Аравию, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас считает, что «принимать положительные решения» по сделкам «нет оснований», пока Берлин «не знает, что произошло», передает ТАСС со ссылкой на ARD и Welt.

Он также поддержал решение политиков и представителей деловых кругов отказаться от участия в инвестиционной конференции в Эр-Рияде. Министр подчеркнул, что и сам бы сейчас «совершенно точно не принял участие в мероприятии».

В 2018 году Саудовская Аравия – второй по значимости (после Алжира) клиент немецкой оборонной промышленности. По данным на конец сентября, Берлин одобрил поставку военных товаров Эр-Рияду на 416,4 млн евро.

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз) считает, что Германия должна прекратить поставки вооружений и обсудить в ЕС высылку саудовских дипломатов, если Эр-Рияд не примет шагов по выяснению обстоятельств гибели журналиста.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд долларов.