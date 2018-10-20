В Чехии увидели двойные стандарты в реакции США на убийство Хашукджи

США и некоторые страны Запада проявили политику двойных стандартов, реагируя на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

«То, что власти Саудовской Аравии признали факт убийства оппозиционного журналиста в стенах стамбульского консульства – это вполне естественный итог после обнародования всех собранных турецкой стороной доказательств. Тем самым Эль-Рияд хочет избежать дальнейших осложнений в отношениях с ведущими странами Запада, которые, в свою очередь, проявляют при этом политику двойных стандартов», – цитирует Шандора РИА «Новости».

Он напомним, что президент США Дональд Трамп сразу заявлял о готовности поверить в незнание короля Саудовской Аравии в совершение преступления.

«Думаю, что даже в Северной Корее не все вопросы решаются через главу государства. Но в данном случае, в Саудовской Аравии, команду на проведение операции с оппозиционным журналистом наверняка дал кто-то из весьма высокопоставленных лиц. Может быть, мы поймем это, исходя из возможных перестановок в государственной иерархии», – сказал он.

По его мнению, история с Хашукджи распространилась только благодаря международной известности журналиста, а о судьбе обычных граждан страны никто не знает.

Между тем турецкие следователи продолжают поиски останков журналиста в лесу в пригороде Стамбула и в городе Ялова, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Также следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и восстанавливают маршруты движения всех автомобилей, выезжавших из консульства в день пропажи Хашукджи.

Ранее генпрокуратура Саудовской Аравии заявляла, что по делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи задержаны 18 саудовских подданных.

Обозреватель Washington Post пропал после похода в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие СМИ сообщали о пытках и обезглавливании журналиста в стенах консульства.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ответственность за ситуацию с журналистом лежит на США.