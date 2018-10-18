Путин возложил на США ответственность за ситуацию с саудовским журналистом

Президент России Владимир Путин сказал, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию с пропавшим в Турции журналистом Джамалем Хашкаджи, поскольку тот проживал в США.

Глава государства добавил, что нужно подождать окончания расследования исчезновения журналиста, прежде чем портить отношения с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

Также Путин отметил разные подходы Запада в санкционной политике. Президент заметил, что в отношении России санкции вводились при недоказанных обвинениях, а в отношении Саудовской Аравии такого никто не делает.

Обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции после похода в генконсульство Саудовской Аравии. Затем турецкие СМИ сообщали о пытках и обезглавливании журналиста в стенах консульства.