США простят саудовцам даже самое жестокое убийство

Взгляд
17 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:49  |  vz.ru
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
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Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
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Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Нужно добиваться совместного использования островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          США простят саудовцам даже самое жестокое убийство

          Даже если за убийством Хашогджи стоит бен Салман, то Вашингтон все равно не сможет отвернуться от него   17 ноября 2018, 15:50
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          За чудовищным по своей жестокости убийством журналиста Джамаля Хашогджи стоит наследный принц Саудовской Аравии бен Салман. Об этом заявили в ЦРУ после получения новых свидетельств по этому громкому делу. Иначе говоря, следы ведут к самому центру политического руководства Саудовской Аравии. Как это повлияет на отношения Вашингтона и Эр-Рияда?

          В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США уверены, что за чудовищным по своей жестокости убийством журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Турции стоит лично наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Как утверждают источники американских СМИ, это убийство «не могло произойти без его (наследного принца) ведома или участия».

          Такой вывод агенты ЦРУ сделали на основе аудио записей из саудовского консульства в Стамбуле. Эти файлы были переданы турецкими властями. Также ЦРУ раздобыло и другие свидетельства. В частности, сразу после убийства журналиста был перехвачен звонок из консульства. Якобы звонил один из убийц – спецагент Махер Мутреб, чтобы сообщить помощнику бен Салмана о проделанной работе.

          Посольство Саудовской Аравии в США оперативно опровергло информацию о причастности наследного принца, назвав ее «ложной». Ранее эту причастность отрицали и в правительстве страны.

          Джамаль Хашогджи – бывший королевский инсайдер. Однако со временем он стал критиковать власти страны. Около двух лет назад он уехал жить в США, откуда продолжал публиковать в американской газете Washington Post обличительные тексты.

          В октябре он решил жениться и окончательно переехать к своей избраннице в Стамбул. Чтобы уладить некоторые формальности в связи с предстоящим браком, ему пришлось обратиться в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября. Причем совершить этот визит вынудил его, как утверждают в ЦРУ, родной брат наследного принца Халид бен Салман (занимает пост посла Саудовской Аравии в США), который позвонил Хашогджи по телефону. Впрочем, знал ли Халид бен Салман о готовящемся убийстве, неизвестно. Однако позвонил он, как утверждают в ЦРУ, по просьбе брата. Сам посол опроверг через Twitter информацию о телефонном разговоре, заявив, что «никогда не говорил с ним (Хашогджи) по телефону».

          Ранее турецкая пресса приводила чудовищные подобности случившегося. Как только Хашогджи зашел внутрь консульства, его поджидали там 15 саудовских агентов, которые заранее прилетели двумя спецрейсами из Эр-Рияда. По одной из версий, журналиста хотели уговорить вернуться в Саудовскую Аравию, а когда тот оказался, начали пытать. По другой, его тут же схватили, отрубили пальцы, а затем – голову. После убийства труп Хашогджи расчленили, у одного из агентов, который оказался судмедэкспертом, была с собой хирургическая костная пила. Останки журналиста не найдены до сих пор. Ранее в прессе сообщалось, что части тела могли быть растворены в кислоте.

          Официальный Эр-Рияд не признавал факт убийства больше двух недель, но затем соответствующее заявление сделала генпрокуратура. По этому делу были задержаны более двадцати человек. Против 11 из них возбуждены уголовные дела. При этом прокуратура просит приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых.

          Произошедшее погрузило в кризис отношения между США и Саудовской Аравией. На этой неделе американский минфин ввел санкций против 17 подданных Саудовской Аравии, в том числе экс-помощника наследного принца Саудовской Аравии Аль-Катани (его обвиняют в подготовке убийства) и генконсула в Турции Аль-Отайби. Санкции введены в рамках «Глобального акта Магнитского», который используется Вашингтоном для пресечения в мире нарушения прав человека. В то же время экономическое сотрудничество между странами не заморожено. Ранее президент США Дональд Трамп отказался отменять многомиллиардные оружейные сделки с Эр-Риядом.

          Бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отметил, что если информация ЦРУ действительно соответствует действительности, то это «в той или иной степени отразится на отношениях». В то же время он подчеркнул, что после ложных обвинений Ирака в том, что страна обладает оружием массового уничтожения, заявления спецслужб Запада не воспринимаются всерьез, потому что они «могут содержать откровенную ложь и непроверенные факты». По его словам, часто обвинения со стороны США «базируются на смехотворных источниках».

          «Для меня их сообщения – это просто материал для размышления... Американцы – мастера игры. Иногда они кипятятся, критикуют, а к тем, кто реально ведает экономическими и финансовыми процессами, они относятся более спокойно. Не исключено, что здесь есть антисаудовская игра. Вроде бы эмоционально-политическая вспышка, а до разрыва контрактов дела и не дойдет, как обещал президент Америки: контракты – более серьезные вещи», – сказал Бакланов газете ВЗГЛЯД.

          По его словам, даже если предположить, что высшие круги в Саудовской Аравии пошли на преступление, то американцам все равно «нужно начинать с себя». «Они развязали войну с Ираком под фальшивым предлогом, обманули общественное мнение, ООН. Их руководство несет полную ответственность. Почему они не займутся более серьезными делами? Десятки тысяч людей убили ни за что. И это нормально? Здесь тоже произошло злодеяние и его нужно расследовать, но масштаб преступлений разный. Пускай с себя начнут и покажут пример, как надо расследовать, а не трубить про саудовцев», – призвал Бакланов.

          В свою очередь профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, доктор исторических наук Александр Вавилов убежден, что никаких последствий ни для самого бен Салмана, ни для двусторонних связей не будет.

          «Со времен Второй мировой войны США тесно привязали себя к Саудовской Аравии, поэтому пошумят и потом все это дело сойдет на нет. Саудовская Аравия слишком важна для США и слишком необходима для того, чтобы воздействовать на всю зону Персидского залива, через который проходит четверть всей добываемой в мире нефти», – сказал Вавилов газете ВЗГЛЯД.

          Дипломат пояснил, почему США продолжают обнародовать новые факты по этому делу.  На самом деле США топчат право, вытираются об него. Но для того, чтобы продемонстрировать свою приверженность демократическим нормам, нужно немножко пошуметь», – подытожил Вавилов.


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