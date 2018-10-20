США простят саудовцам даже самое жестокое убийство

За чудовищным по своей жестокости убийством журналиста Джамаля Хашогджи стоит наследный принц Саудовской Аравии бен Салман. Об этом заявили в ЦРУ после получения новых свидетельств по этому громкому делу. Иначе говоря, следы ведут к самому центру политического руководства Саудовской Аравии. Как это повлияет на отношения Вашингтона и Эр-Рияда?

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США уверены, что за чудовищным по своей жестокости убийством журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Турции стоит лично наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Как утверждают источники американских СМИ, это убийство «не могло произойти без его (наследного принца) ведома или участия».

Такой вывод агенты ЦРУ сделали на основе аудио записей из саудовского консульства в Стамбуле. Эти файлы были переданы турецкими властями. Также ЦРУ раздобыло и другие свидетельства. В частности, сразу после убийства журналиста был перехвачен звонок из консульства. Якобы звонил один из убийц – спецагент Махер Мутреб, чтобы сообщить помощнику бен Салмана о проделанной работе.

Посольство Саудовской Аравии в США оперативно опровергло информацию о причастности наследного принца, назвав ее «ложной». Ранее эту причастность отрицали и в правительстве страны.

Джамаль Хашогджи – бывший королевский инсайдер. Однако со временем он стал критиковать власти страны. Около двух лет назад он уехал жить в США, откуда продолжал публиковать в американской газете Washington Post обличительные тексты.

В октябре он решил жениться и окончательно переехать к своей избраннице в Стамбул. Чтобы уладить некоторые формальности в связи с предстоящим браком, ему пришлось обратиться в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября. Причем совершить этот визит вынудил его, как утверждают в ЦРУ, родной брат наследного принца Халид бен Салман (занимает пост посла Саудовской Аравии в США), который позвонил Хашогджи по телефону. Впрочем, знал ли Халид бен Салман о готовящемся убийстве, неизвестно. Однако позвонил он, как утверждают в ЦРУ, по просьбе брата. Сам посол опроверг через Twitter информацию о телефонном разговоре, заявив, что «никогда не говорил с ним (Хашогджи) по телефону».

Ранее турецкая пресса приводила чудовищные подобности случившегося. Как только Хашогджи зашел внутрь консульства, его поджидали там 15 саудовских агентов, которые заранее прилетели двумя спецрейсами из Эр-Рияда. По одной из версий, журналиста хотели уговорить вернуться в Саудовскую Аравию, а когда тот оказался, начали пытать. По другой, его тут же схватили, отрубили пальцы, а затем – голову. После убийства труп Хашогджи расчленили, у одного из агентов, который оказался судмедэкспертом, была с собой хирургическая костная пила. Останки журналиста не найдены до сих пор. Ранее в прессе сообщалось, что части тела могли быть растворены в кислоте.

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Официальный Эр-Рияд не признавал факт убийства больше двух недель, но затем соответствующее заявление сделала генпрокуратура. По этому делу были задержаны более двадцати человек. Против 11 из них возбуждены уголовные дела. При этом прокуратура просит приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых.

Произошедшее погрузило в кризис отношения между США и Саудовской Аравией. На этой неделе американский минфин ввел санкций против 17 подданных Саудовской Аравии, в том числе экс-помощника наследного принца Саудовской Аравии Аль-Катани (его обвиняют в подготовке убийства) и генконсула в Турции Аль-Отайби. Санкции введены в рамках «Глобального акта Магнитского», который используется Вашингтоном для пресечения в мире нарушения прав человека. В то же время экономическое сотрудничество между странами не заморожено. Ранее президент США Дональд Трамп отказался отменять многомиллиардные оружейные сделки с Эр-Риядом.

Бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отметил, что если информация ЦРУ действительно соответствует действительности, то это «в той или иной степени отразится на отношениях». В то же время он подчеркнул, что после ложных обвинений Ирака в том, что страна обладает оружием массового уничтожения, заявления спецслужб Запада не воспринимаются всерьез, потому что они «могут содержать откровенную ложь и непроверенные факты». По его словам, часто обвинения со стороны США «базируются на смехотворных источниках».

«Для меня их сообщения – это просто материал для размышления... Американцы – мастера игры. Иногда они кипятятся, критикуют, а к тем, кто реально ведает экономическими и финансовыми процессами, они относятся более спокойно. Не исключено, что здесь есть антисаудовская игра. Вроде бы эмоционально-политическая вспышка, а до разрыва контрактов дела и не дойдет, как обещал президент Америки: контракты – более серьезные вещи», – сказал Бакланов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, даже если предположить, что высшие круги в Саудовской Аравии пошли на преступление, то американцам все равно «нужно начинать с себя». «Они развязали войну с Ираком под фальшивым предлогом, обманули общественное мнение, ООН. Их руководство несет полную ответственность. Почему они не займутся более серьезными делами? Десятки тысяч людей убили ни за что. И это нормально? Здесь тоже произошло злодеяние и его нужно расследовать, но масштаб преступлений разный. Пускай с себя начнут и покажут пример, как надо расследовать, а не трубить про саудовцев», – призвал Бакланов.

В свою очередь профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, доктор исторических наук Александр Вавилов убежден, что никаких последствий ни для самого бен Салмана, ни для двусторонних связей не будет.

«Со времен Второй мировой войны США тесно привязали себя к Саудовской Аравии, поэтому пошумят и потом все это дело сойдет на нет. Саудовская Аравия слишком важна для США и слишком необходима для того, чтобы воздействовать на всю зону Персидского залива, через который проходит четверть всей добываемой в мире нефти», – сказал Вавилов газете ВЗГЛЯД.

Дипломат пояснил, почему США продолжают обнародовать новые факты по этому делу. На самом деле США топчат право, вытираются об него. Но для того, чтобы продемонстрировать свою приверженность демократическим нормам, нужно немножко пошуметь», – подытожил Вавилов.