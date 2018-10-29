ЦРУ возложило вину за убийство Хашогджи на саудовского принца

Американское издание The Washington Post утверждает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пришло к выводу о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Турции.

По словам источника, знакомого с выводами ЦРУ, убийство журналиста «не могло произойти без его (наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, – прим. ВЗГЛЯД) ведома или участия», передает ТАСС.

Ранее в канцелярии турецкого лидера заявили, что глава Белого дома Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган заявили о недопустимости попыток сокрыть убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. «Эрдоган и Трамп сошлись во мнении о необходимости пролить свет на все детали убийства Хашогджи», – заявили в Анкаре.

Напомним, в четверг Эр-Рияд заявил о непричастности принца к убийству Хашогджи. В тот же день США объявили о введении санкций против Саудовской Аравии.