США ввели санкции против Саудовской Аравии

Минфин США объявил о введении санкций против 17 подданных Саудовской Аравии, в том числе против генконсула этой страны в Турции.

В числе попавших под санкции – экс-помощник наследного принца Саудовской Аравии Аль-Катани и генконсул в Турции Аль-Отайби, передает РИА «Новости»

Санкции введены в рамках «Глобального акта Магнитского», который используется Вашингтоном для пресечения нарушения прав человека во всем мире.

Официального разъяснения по поводу включения граждан в санкционный список нет, однако СМИ сообщают, что речь идет о причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Накануне США пригрозили санкциями Саудовской Аравии из-за дела Хашогджи.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве Джамаля Хашогджи. В генпрокуратуре подтвердили, что журналист был убит в здании генконсульства в Стамбуле, тело было расчленено и вывезено. Обвинения предъявлены 11 фигурантам дела.