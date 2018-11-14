США пригрозили Саудовской Аравии санкциями из-за убийства Хашогджи

Соединенные Штаты не ограничатся отзывом виз у ряда саудовских чиновников в ответ на убийство журналиста Джамаля Хашогджи, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт отметила, что ее ведомство не анонсирует санкции заранее, однако Вашингтон в ответ на убийство Хашогджи не планирует ограничиваться отзывом виз и запретов поездок в США ряду высокопоставленных саудовских чиновников, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашогджи, не исключив введения санкций против Саудовской Аравии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что приказ на убийство Хашогджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии.