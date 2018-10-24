Эрдоган сказал, откуда поступил приказ об убийстве Хашогджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в колонке, опубликованной в газете The Washington Post, сказал, откуда поступил приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.

«Мы знаем, что приказ на убийство Хашогджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии», – передает «Интерфакс» текст статьи Эрдогана.

По его словам, непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией после смерти Хашогджи.

В то же время он выразил уверенность в том, что король Саудовской Аравии Салман не приказывал убить журналиста.

Хашогджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. В прокуратуре Стамбула заявили, что журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сообщалось, что перед смертью Хашогджи жестоко пытали.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман назвал Хашогджи «опасным исламистом».