Саудовский наследный принц назвал убитого журналиста Хашогджи «опасным исламистом»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман назвал убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогджи «опасным исламистом».

Это случилось через несколько дней после заявлений СМИ о пропаже журналиста во время разговора принца со старшим советником и зятем президента Джаредом Кушнером, а также помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В материале сообщается, что в ходе разговора с советниками президента США Дональда Трампа Сальман заявил о принадлежности Хашогджи к исламистской ассоциации «Братья-мусульмане». При этом семья погибшего журналиста утверждает, что их родственник не принадлежит данной группировке.

«Джамаль Хашкаджи не был членом группировки «Братья-мусульмане». Он отрицал подобные обвинения много раз в последние несколько лет», – заявили члены семьи убитого.

Власти Саудовской Аравии отрицают, что диалог на эту тему состоялся между советниками президента США и наследным принцем.

Оппозиционный журналист Хашогджи пропал во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турция заявила, что мужчина был жестоко убит в здании дипмиссии. По словам президента страны Тайипа Эрдогана, преступление было тщательно спланировано. Под следствием находятся 18 жителей королевства.

Ранее прокуратура Стамбула раскрыла подробности убийства Хашогджи.