В прокуратуре Стамбула раскрыли подробности гибели журналиста Хашогджи

Тело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, исчезнувшего в консульстве Саудовской Аравии в Турции, было расчленено и уничтожено, заявили в прокуратуре Стамбула.

Сам журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Генеральный прокурор Стамбула Сауд аль-Муаджиб добавил, что переговоры с прокуратурой Саудовской Аравии не принесли никаких результатов, сообщает ТАСС.

Напомним, Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве в Стамбуле.

Ранее в октябре турецкие полицейские выдвигали версию об использовании кислоты для уничтожения останков Хашогджи.