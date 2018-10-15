Турция заподозрила саудовцев в использовании кислоты для уничтожения тела журналиста

Полиция Турции проверяет версию о том, что тело пропавшего в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могли растворить в кислоте, сообщает Haberturk.

Правоохранительные органы Турции изначально считали эту версию фантастической, но по мере продвижения расследования полицейские уже не исключают такую вероятность, передает РИА «Новости».

Обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи, который около двух лет проживает в США, исчез в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. На этом фоне в США задумались о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках «акта Магнитского». Главы МИД Великобритании, Франции и Германии призвали расследовать исчезновение журналиста.