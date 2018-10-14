Британия, Франция и Германия сделали заявление по исчезновению саудовского журналиста

Главы МИД Великобритании, Франции и Германии призвали расследовать исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, следует из совместного заявления.

Они также выразили серьезную озабоченность в связи с исчезновением журналиста, передает ТАСС.

Напомним, опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса заявляет об убийстве. Подозреваются саудовские дипломаты.

Утверждается, что Анкара имеет аудио- и видеозаписи, которые подтверждают, что Хашукджи был убит в консульстве в Стамбуле.