Трамп задумался о наказании для Саудовской Аравии

Глава американского государства Дональд Трамп высказался о том, стоит ли США отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравией, которую подозревают в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Трампа спросили, какие последствия могут быть для Эр-Рияда, если причастность Саудовской Аравии к исчезновение журналиста подтвердится. Трамп ответил, что Вашингтон должен будет «принять решение», передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что «работал очень усердно» над сделкой на 110 млрд долларов. По его словам, речь идет о 150 тыс. рабочих мест. Отказ от сделки приведет к тому, что Саудовская Аравия купит вооружения «у России или у Китая, или у других стран», причем «Россия и Китай очень сильно хотят» заполучить этот контракт, сказал Трамп.

По мнению президента США, отказ американской стороны от сделки «будет наказанием для самих себя». Он назвал такое решение «очень глупым». Трамп считает, что «есть другие вещи», которые могут сделать США.

«Мы очень-очень влиятельные и сильные», – заявил он, добавив, что пока «никто не знает, что произошло» с журналистом.

Он сказал, что позвонит королю Саудовской Аравии в субботу или в воскресенье.

Трамп сообщил, что США пригласили невесту пропавшего саудовского журналиста в Белый дом. Он выразил пессимизм относительно судьбы Хашукджи: «Выглядит нехорошо».

Вашингтон рассматривает вопрос о том, примет ли министр финансов Стивен Мнучин участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не видел записей от Турции, которые, предположительно, подтверждают убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса заявляет об убийстве. Под подозрением оказались саудовские дипломаты.

Источники в турецком правительстве сообщили чиновникам США, что у Анкары имеются аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что Хашкаджи был убит в консульстве в Стамбуле.