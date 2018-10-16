Госдеп объявил о введений санкций против Саудовской Аравии

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о введений санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

По словам представителя пресс-службы Госдепартамента, «Госсекретарь объявил, что у 21 подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в смерти Джамаля Хашогджи, будут аннулированы визы, или же они не смогут подать документы на них, чтобы попасть на территорию США», передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт пояснила, что американское внешнеполитическое ведомство, согласно разделу 221 «Закона об эмиграции и гражданстве», «имеет широкие полномочия по аннулированию виз».

«Конфиденциальность [информации] по визовым вопросам защищена законодательством США, которое запрещает обсуждать отдельно взятые визовые случаи», – добавила Науэрт.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что оставит вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии на рассмотрение Конгресса, добавив, что отказываться от инвестиций в размере 450 млрд долларов «глупо».

Отметим, днем ранее Трамп говорил, что не хочет терять «110 млрд долларов инвестиций».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи».