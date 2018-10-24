Трамп раскритиковал исполнение убийства саудовского журналиста

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «само исполнение» убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи прошло «очень плохо», как и его «прикрытие».

Трамп выразил мнение, что само убийство журналиста и попытки скрыть его были «полным провалом», передает ТАСС.

«У них очень плохо прошло само исполнение, они очень плохо объяснили произошедшее и очень плохо сделали прикрытие», – заявил американский лидер, добавив, что об этом не стоило даже и думать.

«После того, как они об этом подумали, все остальное, что они делали, было так же ужасно», – сказал Трамп, подчеркнув, что «этого вообще не должно было произойти».

«Это очень печально для Саудовской Аравии», – заключил глава Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможном введении против Саудовской Аравии санкций в связи с убийством журналиста, Трамп заявил, что оставит этот вопрос на рассмотрение Конгресса.

«Некоторые сенаторы говорили мне, что хотят, чтобы эти инвестиции (со стороны Саудовской Аравии) продолжали поступать. Эти не значит, что ничего не будет сделано, все равно нужно какое-то наказание», – отметил Трамп в эфире телекомпании CNN.

«Другие же говорили мне, что они не хотят инвестиций в размере 450 млрд долларов. Я считаю, что это глупо, но некоторые думают именно так», – добавил президент США, пообещав решить вопрос вместе с Конгрессом.

Накануне Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели саудовского журналиста, однако добавил, что не хочет терять «110 млрд долларов инвестиций».