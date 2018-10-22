Трамп высказался на тему введения санкций США против Саудовской Аравии

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал возможность введения Вашингтоном экономических санкций в отношении Эр-Рияда на фоне гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашкаджи, передает ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что продолжает выступать против введения экономических санкций в отношении Эр-Рияда.

«Я не хочу терять все те инвестиции в нашу страну, которые они делают. Я не хочу терять миллион рабочих мест и 110 млрд долларов инвестиций», – заявил глава Белого дома.

Напомним, по сведениям турецких СМИ, обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи был обезглавлен в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции, после чего Эр-Рияд якобы попытался скрыть убийство оппозиционного журналиста с помощью его двойника.

Трамп выразил уверенность в смерти пропавшего саудовского журналиста, однако отказался объявлять о санкциях против Саудовской Аравии.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины на редкость мягкой реакции Вашингтона на убийство и расчленение трупа проживавшего в США журналиста.