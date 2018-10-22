Саудовскую Аравию обвинили в попытке скрыть убийство журналиста с помощью двойника

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22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
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Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
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Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
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Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и всё испортила. Подробности...

Пять главных ошибок русских Украины

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
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Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

        • ад

        • новое рождение

        • ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

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        • Остался прежним

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          Саудовскую Аравию обвинили в попытке скрыть убийство журналиста с помощью двойника

          22 октября 2018, 20:34

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Саудовская Аравия готовилась к убийству журналиста Джамаля Хашукджи заранее, найдя двойника, чтобы сымитировать его выход из консульства на камерах видеонаблюдения, сообщают СМИ со ссылкой на турецкого чиновника.

          Человек, одетый в одежду Хашукджи и очень на него похожий, был замечен на камерах наблюдения консульства в Стамбуле в день его убийства, сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

          Утверждается, что этот человек специально был загримирован под саудовского журналиста. Он вышел из консульства через несколько часов после того, как Хашукджи последний раз видели живым. Мужчина, который якобы изображал журналиста, идентифицирован как Мустафа аль-Мадани. В Турции его называют участником операции по сокрытию убийства журналиста.

          Мадани такого же роста и возраста, как Хашукджи. Предполагается, что он мог быть одет в одежду уже убитого журналиста. В здание Мадани вошел без бороды и в другой одежде: сине-белой клетчатой рубашке и синих брюках.

          Тело журналиста до сих пор не найдено. Турция уверена, что Хашукджи убили в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

          Журналист пропал 2 октября, когда пошел в генконсульство для оформления документов. Через пять часов его невесте сообщили, что он уже покинул здание. Турецкие СМИ со ссылкой на аудио- и видеозаписи сообщили, что Хашукджи пытали, а затем обезглавили.

          Хашукджи критиковал политику Саудовской Аравии, а в 2017 году переехал в США.


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