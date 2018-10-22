Саудовскую Аравию обвинили в попытке скрыть убийство журналиста с помощью двойника

Саудовская Аравия готовилась к убийству журналиста Джамаля Хашукджи заранее, найдя двойника, чтобы сымитировать его выход из консульства на камерах видеонаблюдения, сообщают СМИ со ссылкой на турецкого чиновника.

Человек, одетый в одежду Хашукджи и очень на него похожий, был замечен на камерах наблюдения консульства в Стамбуле в день его убийства, сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

Утверждается, что этот человек специально был загримирован под саудовского журналиста. Он вышел из консульства через несколько часов после того, как Хашукджи последний раз видели живым. Мужчина, который якобы изображал журналиста, идентифицирован как Мустафа аль-Мадани. В Турции его называют участником операции по сокрытию убийства журналиста.

Мадани такого же роста и возраста, как Хашукджи. Предполагается, что он мог быть одет в одежду уже убитого журналиста. В здание Мадани вошел без бороды и в другой одежде: сине-белой клетчатой рубашке и синих брюках.

Тело журналиста до сих пор не найдено. Турция уверена, что Хашукджи убили в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Журналист пропал 2 октября, когда пошел в генконсульство для оформления документов. Через пять часов его невесте сообщили, что он уже покинул здание. Турецкие СМИ со ссылкой на аудио- и видеозаписи сообщили, что Хашукджи пытали, а затем обезглавили.

Хашукджи критиковал политику Саудовской Аравии, а в 2017 году переехал в США.