Трамп обвинил Саудовскую Аравию во лжи

Президент США Дональд Трамп заявил, что версия Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи лжива.

«Очевидно, был обман и была ложь», – заявил он в интервью The Washington Post. При этом он отметил, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд мог не быть причастным к его убийству, передает RT.

«Никто не говорил мне, что он несет ответственность... Возможно, он узнал об этом позже», – указал Трамп.

Он уклонился от ответа на вопрос о возможных санкциях против Саудовской Аравии, заявив, что об этом говорить слишком рано.

«Я думаю, что Саудовская Аравия очень важный для нас союзник, особенно когда у нас есть Иран, который делает множество плохих вещей в мире», – добавил президент США.

Ранее в Германии заявили, что из-за политики Дональда Трампа по Ближнему Востоку, где он сделал Эр-Рияд главным союзником в борьбе против Ирана, у саудовского принципа появилось чувство вседозволенности.

Напомним, Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве. Утверждается, что он погиб в драке, последовавшей за словесным конфликтом.