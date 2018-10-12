Германия обвинила Трампа в появлении у Саудовской Аравии чувства вседозволенности

Председатель комитета бундестага по внешним делам Норберт Реттген заявил, что из-за политики президента США Дональда Трампа по Ближнему востоку у саудовского принципа появилось чувство вседозволенности.

В интервью Die Welt он заявил, что к этому привела политика Трампа, по которой Эр-Рияд был ключевым союзником Вашингтона против Ирана, передает RT.

Вся ситуация с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, по словам Реттгена, станет серьезной проверкой на прочность для мирового морального лидерства США. При этом Трамп продолжает гнуть свою линию, заметил он, указав на его решение не расторгать контракт на поставку вооружений в Саудовскую Аравию.

Он назвал версию саудовской стороны о том, что Хашукджи погиб в результате драки, «очень неубедительной».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что до окончания расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи не стоит одобрять сделки по экспорту вооружений в Саудовскую Аравию.

Напомним, Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве. Утверждается, что он погиб в драке, последовавшей за словесным конфликтом.