Трамп выразил уверенность в смерти пропавшего саудовского журналиста

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи уже нет в живых.

«Мне определенно кажется, что именно так и есть», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, мертв ли Хашкаджи. «Это очень грустно», – отметил американский лидер, выразив уверенность, что виновных в смерти журналиста «ожидают серьезные последствия».

По словам главы Белого дома, он все еще ждет окончания расследования, чтобы сделать «очень сильное заявление», передает ТАСС.

Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи пропал после похода в генконсульство Саудовской Аравии в Турции. Впоследствии турецкие СМИ сообщили о пытках и обезглавливании журналиста в стенах саудовского консульства.

Президент России Владимир Путин возложил на США ответственность за ситуацию с саудовским журналистом, поскольку Хашкаджи проживал в США.