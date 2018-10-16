Почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи»

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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Сто двадцать эпизодов изнасилования, растления и принуждения к проституции. Десятки жертв. На процессе, завершившемся недавно в британском Хаддерсфилде члены банды пакистанцев заявляли о своем праве делать с белой женщиной что угодно по причине ее, как они утверждали, «природной порочности». Суд показал, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

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«Диванным войскам» должно быть стыдно

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          Почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи»

          После гибели Хашогджи Саудовская Аравия пока что отделывается легким испугом   23 октября 2018, 22:40
          Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС
          Текст: Олег Москвин,
          Алексей Нечаев

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          Погибший в Стамбуле журналист Джамаль Хашогджи не стал «новым Скрипалем». И не только потому, что один погиб, а другой жив. Ни США, ни Британия, ни ЕС не спешат вводить санкции против королевского двора Эр-Рияда или высылать саудовских дипломатов из своих столиц. Чем вызвано такое разительное различие с недавним антироссийским накатом? И почему за весь мир приходится отдуваться одному Эрдогану?

          Убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогджи – а произошедшее с ним уже со всей определенностью можно считать убийством – вызывает в мире реакцию, которую иначе как сдержанной не назовешь. Имеется в виду не возмущение по поводу гибели журналиста, вероятнее всего, убитого на территории саудовского консульства – возмущение бурное и ожидаемое. Речь идет о том, что Саудовская Аравия, чьи власти турецкая и иная пресса прямо именует причастными к гибели Хашогджи, отнюдь не подвергается остракизму на мировом уровне.

          Жесткими заявлениями сыплет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: он прямо заявляет, что к убийству Хашогджи непосредственно причастны силовики и разведчики на службе саудовского короля Салмана. Но остальной мир не спешит разделить уверенность Эрдогана.

          Да, Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашогджи. Появлялись новости о том, что к расследованию убийства журналиста привлекли директора ЦРУ Джину Хэспел. Но ничего похожего на скоординированную высылку дипломатов, подобную той, что инициировала Британия после «дела Скрипаля» – и которую подхватили и в Евросоюзе, и в США, мы не видим. Хотя именно дипломаты оказались под подозрением в причастности к гибели Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

          Также не наблюдается и инициатив по введению санкций, хотя дело Хашогджи не выглядит таким шитым белыми нитками, как дело Скрипаля.

          Можно говорить лишь о негативной реакции отдельных фирм (включая крупные) и граждан, включая видных отставников. Да и то заметен не столько антисаудовский, сколько антироссийский подтекст. Так, к примеру, экс-глава британского МИДа Борис Джонсон опубликовал в газете The Daily Telegraph статью. Впрочем, Джонсон не столько порицал саудитов, сколько упражнялся в антироссийских выпадах – история с Хашогджи понадобилась ему для проведения параллелей с отравлением в Солсбери.

          «Он, в частности, настойчиво проводит мысль – саму по себе справедливую – о необходимости того, чтобы Саудовская Аравия и Турция представили публике максимум конкретной информации о том, что именно привело к кончине журналиста. Призывы к диалогу и предъявлению доказательств любопытно слышать из уст Джонсона», – заметили по этому поводу в посольстве России в Лондоне. «Ведь именно он, будучи министром иностранных дел, был одним из инициаторов жесткой антироссийской линии Великобритании после событий в Солсбери, предусматривавшей отказ от предъявления каких-либо доказательств, от любого официального взаимодействия», – цитировал ТАСС сообщение пресс-службы посольства.

          Германская Deutsche Welle, в свою очередь, прокомментировала отказ главы Siemens Джо Кезера участвовать в саудовском «Давосе в пустыне» – сравнив это не с чем иным, как с приездом того же Кезера в Россию в 2014 году. Главу Siemens убийство Хашогджи убедило больше, чем так называемая аннексия Крыма, делает вывод DW.

          Итак, даже те, кого возмутило жестокое убийство журналиста, бросающее тень на королевский двор Эр-Рияда, выразили это возмущение весьма своеобразно.

          По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, тема убийства саудовского журналиста очень сложна для стран Запада.

          «Например, в Штатах даже самые махровые лоббисты вроде Линдси Грэма выступают с неоднозначными заявлениями. В Британии лейбористы воспользуются ситуацией для того, чтобы продавить по каким-то вопросам своих оппонентов-консерваторов», – продолжил эксперт.

          «При этом ждать введения санкций против Эр-Рияда не стоит, и на то есть финансово-экономические причины. Саудиты являются крупнейшим потребителем американского вооружения

          в валовом выражении. Кроме того, США не смогут развернуть полноценную антииранскую кампанию без поддержки Аравии, а Израиль саудовскую ношу не потянет», – считает политолог.

          Абзалов также объяснил интерес Эрдогана в этом вопросе. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Турции предложил судить причастных к убийству Хашогджи в Стамбуле.

          «Заявление турецкого лидера показывает, что у команды, которая приехала из Саудовской Аравии, была задача ликвидировать журналиста. Или в крайнем случае оказать силовое давление. Вторым важным аспектом является то, что останки были обнаружены в колодце, что само по себе уникально и указывает на сокрытие следов. Эр-Рияд сейчас будет пытаться смягчить ситуацию, будут выставлены эти 15–18 людей, и, скорее всего, их обвинят в превышении допустимых рамок», – предположил Абзалов.

          «Турция, которая наряду с Ираном является основным оппонентом Саудовской Аравии в регионе, будет пытаться эту тему активно развивать,

          так как она ей выгодна», – считает Абзалов.

          «Эрдогана долгое время считали если не последним диктатором Европы, как Лукашенко, то предпоследним. С этой точки зрения правозащитная тематика для него очень выигрышная, она с самого начала показывает, что есть более радикальные игроки, которые не гнушаются очень жесткими средствами», – пояснил Абзалов.

          «Он несколько раз подчеркнул, что Хашогджи пришел в консульство за разрешением на свадьбу с гражданкой Турции, и это показывает, что Эрдоган сейчас будет пытаться занять позицию жертвы, что, собственно, и происходит», – резюмировал Абзалов.

          «Саудовская Аравия, в отличие от России, действительно ближайший союзник США, плюс это финансово очень важная страна для всего Запада, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Николай Добронравин. – Поэтому вне зависимости от того, что было в Стамбуле, сюжеты, связанные с Саудовской Аравией, будут смягчать максимально. Тем не менее, не стоит преувеличивать и говорить, что никакой реакции официальных лиц Европы и США не было и не будет».

          Добронравин считает, что ответ Запада на смерть Хашогджи еще впереди, и он зависит от того, как будет складываться ситуация в Соединенных Штатах. А там единства по вопросу о том, как отвечать Саудовской Аравии на смерть журналиста, работавшего в далеко не последнем американском СМИ, пока нет.

          «В США нет единого центра внешней политики. Там есть президентская администрация, есть Конгресс как минимум, не говоря уж о других центрах влияния и принятия решений. Если мы говорим о первых двух, очевидно, президентской администрации конфликт с Саудовской Аравией крайне невыгоден, и его будут смягчать всеми силами, – считает Добронравин. – Для Демократической партии, напротив, эта ситуация крайне выгодна, и демократы будут обострять ее всеми возможными силами. И в такой ситуации ожидать консолидированного решения по крайней мере до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября, на мой взгляд, не стоит». Другие страны Запада могут действовать по-разному, но в целом они будут ждать той реакции, которая возобладает в США. Однако Добронравин уверен, что в любом случае отказ от союза с Саудовской Аравией для Соединенных Штатов крайне маловероятен. Ведь с этой страной Америка слишком тесно связана и экономически, и политически.


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