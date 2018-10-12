Разрешилась путаница с написанием имени убитого саудовского журналиста

В публикациях российской прессы одного и того же человека называют «Хашкаджи», «Хашкуджи», «Хашокджи», «Хашогги», «Кашогги» и «Хашкадши». «Журналиста звали Джамаль Хашогджи. Так правильно, остальные варианты неправильные», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт-арабист Василий Кузнецов.

«Турецкий политик сообщил об обнаружении останков журналиста Хашокджи», «В Турции заявили, что нашли тело Хашукджи», «О чем писал убитый Джамаль Хашкаджи», – под такими заголовками в понедельник вышли сообщения российской прессы. Речь идет об одном и том же лице.

«Вариантов, конечно, в СМИ много, но правильный один. И Хашогджи – это именно фамилия, а не имя, как, бывает, ошибочно утверждают в соцсетях», – пояснил руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

Напомним, что о гражданине Саудовской Аравии, колумнисте The Washington Post Джамале Хашогджи мировые СМИ заговорили после его исчезновения 2 октября в консульстве его страны в Стамбуле. Тогда же российские журналисты запутались в написании фамилии этого человека.

С легкой руки турецкого корпункта агентства ТАСС в российских СМИ появилось написание «Хашкаджи». Встречаются так же варианты Хашукджи, Хашогги и Кашикчи. «Читать по-арабски не умеют», – высказал свое мнение о причинах путаницы Кузнецов.

В оправдание коллег следует сказать, что фамилия саудовского журналиста действительно доставляет немалые хлопоты лингвистам, как и многие другие фамилии иностранного происхождения, переложенные на арабский. Дело в том, что род Хашогджи имеет турецкие корни. Эта фамилия происходит от турецкой «Кашикчи» (буквальный перевод – «делатель ложек», «ложечник»). Собственно, так журналиста и называют в Турции. Учитывая, что краткие гласные в арабском письме, как правило, не передаются это открывает простор для различных произношений написанного арабской вязью.

Дополнительную проблему создает и то, что зачастую арабские названия, имена и фамилии попадают в русский язык через посредничество английского. В англоязычной прессе фамилия Хашогджи передается как Khashoggi. Отсюда возник расхожий русскоязычный вариант «Хашогги». В частности, еще в советские времена в различных источниках упоминался Аднан Хашогги, саудовский бизнесмен, торговец оружием, и дядя погибшего журналиста. Вариант «Хашогги», как отметил Кузнецов, совсем далек от реального звучания этой фамилии.