Стало известно об обнаружении изуродованных останков саудовского журналиста

Части тела убитого в Стамбуле оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи найдены, сообщают источники.

Лицо Хашукджи оказалось изуродовано, передает Sky News со ссылкой на источник. Другой инсайдер заявил, что части тела были найдены в саду на территории сада резиденции генконсула Саудовской Аравии.

Напомним, президент Турции предложил Эр-Рияду судить саудовцев, причастных к убийству Хашукджи, в Стамбуле, отметив, что не сомневается в честности короля Саудовской Аравии.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашукджи. Сообщалось также, что к расследованию убийства журналиста привлекли директора ЦРУ Джину Хэспел.