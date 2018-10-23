Кровавую Джину привлекли к расследованию смерти саудовского журналиста

К расследованию смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле привлекли директора ЦРУ Джину Хэспел, сообщил осведомленный источник.

По сведениям источника, директор ЦРУ отправилась в Турцию для участи в расследовании гибели Хашкаджи, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Тем временем американская телекомпания NBC сообщила, что в начале 2018 года, за несколько месяцев до убийства Хашкаджи в Стамбуле, посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принимал саудовского журналиста в Вашингтоне.

По словам неназванных источников, Хашкаджи приходил в посольство Саудовской Аравии в США, чтобы уладить обычные консульские вопросы. Посол, которому доложили о визите оппозиционного журналиста, пригласил Хашкаджи к себе в кабинет и провел наедине с ним не менее получаса.

По сведениям телеканала, Эр-Рияд активно пытался убедить журналиста добровольно вернуться на родину.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашкаджи.

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