Эрдоган предложил судить причастных к убийству Хашукджи в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Эр-Рияду судить саудовцев, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, в Стамбуле, отметив, что не сомневается в честности короля Саудовской Аравии.

Эрдоган заявил об этом во время выступления в парламенте, которое транслировал канал NTV, передает ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что не сомневается «в честности саудовского короля», и пообещал «следить за развитием ситуации до самого конца».

При этом Анкара не удовлетворена заявлениями Эр-Рияда о смерти журналиста, равно как и попытками «возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности», передает РИА «Новости».

«И отсюда я хочу призвать короля и все руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, так что я предлагаю судить 18 арестованных (Эр-Риядом) человек в Стамбуле», – добавил президент.

Эрдоган также выразил уверенность, что убийство журналиста было тщательно спланировано.

«1 октября (за день до смерти Хашукджи) в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес (пригород Стамбула) и провинцию Ялова (южнее от Стамбула)», – сказал президент.

Он отметил, что в числе прибывших саудовцев были «силовики, разведчики и судмедэксперты».

Эрдоган подчеркнул, что после убийства «человек с накладной бородой, в очках и одежде, напоминающей образ журналиста, пытался выдать себя за Хашукджи и тем же вечером вылетел в Эр-Рияд».

2 октября в Стамбул из Эр-Рияда разными рейсами прибыла группа из 15 человек; часть из них «проследовала в генконсульство и отключила камеры, забрав жесткие диски и стерев записи».

Президент Турции подчеркнул, что ситуация вызывает множество вопросов: «Зачем 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул в день убийства? От кого они получили приказ? Почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней? Если уже было известно об убийстве, зачем было делать заявления, отрицающие убийство? Если уже все известно, почему тело до сих пор скрывается? Вы обязаны это объяснить».

Он добавил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях может быть пересмотрена, так как ее «недопустимо использовать для сокрытия преступлений».

Кроме того, Турция заявила «о нежелательности дальнейшего пребывания саудовского консула в Стамбуле, и он покинул страну».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашукджи. Сообщалось также, что к расследованию убийства журналиста привлекли директора ЦРУ Джину Хэспел.

В Кремле заявили, что Москва приняла во внимание заявление Эр-Рияда о непричастности к произошедшему членов королевской семьи. Отмечалось, что для реакции на инцидент необходимо обладать проверенной информацией.