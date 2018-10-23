Кремль прокомментировал дело о гибели журналиста Хашкаджи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для реакции на инцидент с журналистом Джамалем Хашкаджи необходимо обладать проверенной информацией по этому делу.

«Чтобы реагировать на инцидент с журналистом, нужно обладать проверенной информацией», – заявил Песков, добавив, что Москва приняла во внимание заявление Эр-Рияда о непричастности к произошедшему членов королевской семьи, передает ТАСС.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашкаджи.