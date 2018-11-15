Саудовская генпрокуратура потребует казнить виновных в убийстве Хашогджи

Взгляд
15 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
Разделы

США и Украина используют газ для государственного терроризма

Европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c нашей страной. Сделал он это, что примечательно, в Венгрии, которая активно развивает взаимодействие с РФ в этой сфере. Стоит ли России опасаться того, что ее партнеры не выдержат и поддадутся давлению американцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона

Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная уже сейчас смогла почувствовала на себе смягчение российского законодательстваФото: Александр Кряжев/РИА Новости
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, что должно остановить вал дел о репостах и лайках. При этом российское общество уже может ощутить эффект нового закона, несмотря на то, что поправки еще не вступили в силу. Как такое возможно? Подробности...
Перейти а раздел…

Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

Космический корабль «Буран» сел на аэродром с высочайшей точностью и полностью автоматическиФото: Кузьмин Валентин, Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад, 15 ноября 1988 года, советская космическая отрасль пропела свою лебединую песню. Полет орбитального корабля «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом, является высочайшим достижением технологий СССР. Как именно советским инженерам удалось добиться такого успеха? Подробности...
Перейти а раздел…

Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

«Сборная» итальянского правительства готова выдержать «пенальти» ЕвросоюзаФото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press
«Итальянцы увидели истинное лицо Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, бывший советник вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Давление бюрократов из Еврокомиссии на новое популистское правительство Италии грозит кризисом, по сравнению с которым греческий коллапс покажется ерундой. Чем Брюссель объясняет свое намерение оштрафовать Италию и какой может быть истинная причина?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Крым влияет на спор о Курилах

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почти 70% японцев уверены в том, что США во внешней политике не учитывают японских интересов. В Токио понимают, что страна вынуждена выстраивать собственную стратегию – а значит, искать в регионе новых друзей. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как власть и интеллигенция играют с идеей совращения

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
В стране, история которой последние сто лет – пятьдесят оттенков красного, выстраивать консервативные позиции – значит отпускать свою политическую чувственность на произвол – собственного усмотрения, страстей, влечений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кто гонит русских из Германии на родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

      Перейти а раздел…

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром открыл крупное месторождение нефти в Охотском море
          Путин ответил Западу на критику выборов в ДНР и ЛНРНазваны добровольные вассалы США в ЕвропеПутин рассказал о разговоре с Нетаньяху про сбитый в Сирии Ил-20Опубликованы цены на обед в столовой Госдумы
          Песков прокомментировал данные о проверке Путина в Сингапуре на металлоискателеСША пообещали России «драконовское меню» санкцийВоенный эксперт оценил шансы США на победу в войне с РоссиейНоворожденный в Калининграде умер из-за запрета главврача давать дорогое лекарство
          Шарий сказал, когда на Украине закроют сайт «Миротворец»Саудовская генпрокуратура потребует казнить виновных в убийстве ХашогджиДевушка с отрубленными руками оценила приговор бывшему мужуАнонс футбольного матча Россия – Германия заподозрили в разжигании межнациональной розни

          Главная тема


          Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона

          производители и потребители


          Путин озвучил оптимальную цену на нефть

          глава центробанка


          Названы две главные угрозы российской экономике

          лучшая выживаемость


          В США сравнили «Армату» и израильскую «Меркаву»

          Видео

          «общая огромная беда»


          Эксперты объяснили, почему учителя все чаще бьют детей

          ближний восток


          Почему погиб командир элитного израильского спецназа

          шпионский скандал


          Австрия раскусила британскую игру против России

          зима пришла


          На Украине начинается коммунальная катастрофа

          орбитальный корабль


          Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

          «Пьяный сверхчеловек»


          Андрей Бабицкий: Триумфального возвращения общественного судии не произошло

          «Православный троцкизм»


          Елена Чудинова: Еще лет десять жизни – и нормальных людей не останется вовсе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Саудовская генпрокуратура потребует казнить виновных в убийстве Хашогджи

          15 ноября 2018, 14:04

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, заявил официальный представитель генпрокуратуры Шальан аш-Шальан.

          В генпрокуратуре подтвердили, что Хашогджи был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его «тело было расчленено и вывезено за пределы дипкомплекса».

          Обвинения по делу Хашогджи были выдвинуты в отношении 11 человек, всего в рамках расследования был задержан 21 человек.

          «Мы будет требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Хашогджи, и исполнителей», – сказал аш-Шальан, добавив, что остальных ждет наказание согласно шариат, передает ТАСС.

          Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашогджи, не исключив введения санкций против Саудовской Аравии.

          Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что приказ на убийство Хашогджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............