Саудовская генпрокуратура потребует казнить виновных в убийстве Хашогджи

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, заявил официальный представитель генпрокуратуры Шальан аш-Шальан.

В генпрокуратуре подтвердили, что Хашогджи был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его «тело было расчленено и вывезено за пределы дипкомплекса».

Обвинения по делу Хашогджи были выдвинуты в отношении 11 человек, всего в рамках расследования был задержан 21 человек.

«Мы будет требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Хашогджи, и исполнителей», – сказал аш-Шальан, добавив, что остальных ждет наказание согласно шариат, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашогджи, не исключив введения санкций против Саудовской Аравии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что приказ на убийство Хашогджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии.