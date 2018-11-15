Эр-Рияд заявил о непричастности принца к убийству Хашогджи

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не имеет никакого отношения к убийству журналиста Джамаля Хашогджи в генконсульстве королевства в Стамбуле.

Министр иностранных дел обвинил СМИ Турции и Катара в распространении недостоверной информации, направленной против Саудовской Аравии, и пообещал обратиться в суд, пишет ТАСС.

Аль-Джубейр также заявил, что королевство выступает против любых международных расследований убийства Хашогджи и политизации данного преступления, передает РИА «Новости».

«Мы против международного расследования этого дела. В Саудовской Аравии есть свои органы расследования, которые отличаются профессионализмом и независимостью. Мы против каких-либо попыток политизации этого дела или попыток вмешательства во внутренние дела королевства. Мы считаем, что жесткая критика королевства не имеет под собой основы и нелогична», – сказал глава МИД на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Он отметил, что в Саудовской Аравии приняли соответствующие меры для того, чтобы больше ничего подобного не случилось. По словам министра, король требует расследования, наказания замешанных в убийстве и гарантии «неповторения такого в будущем».

Саудовская генеральная прокуратура рассказала, что из 21 задержанного она потребует смертной казни для пятерых непосредственных участников преступления. Остальные получат наказание согласно шариату.

При этом Турция, считающая необходимым проведение международного расследования, ответила, что такого заявления со стороны Саудовской Аравии недостаточно. Турецкий глава МИД уведомил, что их страна собирается продолжать расследование.

Ранее в США заявили, что не считают аудиозапись убийства Хашогджи доказательством вины наследного принца королевства.