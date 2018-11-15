Турция сочла недостаточным заявление Саудовской Аравии по делу Хашогджи

Заявление властей Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи воспринято положительно, но этого недостаточно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Заявление Саудовской Аравии по поводу убийства Хашукджи мы находим положительным, но недостаточным. Деталями своего расследования саудовская сторона поделится с нашей прокуратурой. Но мы уже знаем, что это убийство было запланировано заранее, и что журналиста сначала убили, а тело потом расчленили», – передает его слова РИА «Новости».

Чавушоглу подчеркнул, что было заранее спланировано и то, как будут убивать и избавляться от тела. По его словам, для этого в генконсульство были привезены специальные устройства.

Глава МИД Турции добавил, что вопрос о местонахождении тела журналиста по-прежнему открыт.

«Турция будет продолжать расследование и делиться его результатами», – добавил Чавушоглу.

Кроме того, министр подчеркнул, что суд над убийцами журналиста должен состояться в Турции. Он сослался на Венскую конвенцию, указав, что убийство было совершено в этой стране, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. В генпрокуратуре подтвердили, что журналист был убит в здании генконсульства в Стамбуле, «тело было расчленено и вывезено за пределы дипкомплекса». Обвинения выдвинуты в отношении 11 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ на убийство Хашогджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии.