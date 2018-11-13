В США аудиозапись убийства Хашогджи отказались связывать с саудовским принцем

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские власти не считают аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогджи указанием на вину принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Болтон отметил, что не слушал предоставленную властями Турции аудиозапись преступления. Однако помощник президента уверен, что она не может указывать на вину наследного принца.

«Не думаю, что это тот вывод, к которому пришли люди, слушавшие ее. И это определенно не является позицией саудовских властей», – приводит ТАСС со ссылкой на Bloomberg заявление Болтона.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что на аудиозаписи после убийства один из исполнителей Махер Абдулазис Мутреб отчитывается о выполненном задании помощнику саудовского принца с просьбой передать эту информацию «боссу». В материале отмечается, что Мутреб работал у кронпринца охранником и сопровождал его за рубежом.

«И хотя имя наследника саудовского престола не упоминается, официальные лица из американской разведки считают, что Мутреб имел в виду Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда», – сообщается в газете.

Напомним, прехидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, как аудиозапись убийства Хашогджи шокировала офицера саудовской разведки. На ней в том числе можно было услышать последние слова журналиста.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с саудовским принцем призвал Эр-Рияд привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.