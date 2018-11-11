Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста

Журналист газеты Daily Sabah Назиф Караман рассказал арабскому телеканалу Al-Jazeera о последних словах убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Репортер заявил, что прослушал аудиозапись, подтверждающую пытки и смерть Хашогджи, передает РИА «Новости».

«Я задыхаюсь... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия», – приводит Караман последние слова саудовского журналиста.

По словам турецкого журналиста, убийство длилось около семи минут.

Хашогджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти подтвердили, что журналист был убит в здании дипмиссии. Причиной назывался конфликт и последовавшая за ним драка.

В прокуратуре Стамбула заявили, что журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.