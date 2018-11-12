Госдеп призвал Эр-Рияд наказать виновных в убийстве Хашогджи

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом призвал Эр-Рияд привлечь к ответственности всех причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

По словам главы пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, в ходе разговора «госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности всех причастных к убийству Джамаля Хашогджи и Саудовская Аравия должна сделать то же самое», передает ТАСС.

Помпео также призвал Эр-Рияд сесть за стол переговоров, чтобы «выработать способ мирного решения конфликта» в Йемене.

Ранее Госдеп призвал саудовскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену, а глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Эр-Рияд в неумении правильно использовать оружие.

Кроме того, Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашогджи, не исключив введения санкций против Эр-Рияда.