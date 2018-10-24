Трамп обвинил Эр-Рияд в неумении правильно использовать оружие

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал ужасной трагедией обстрел автобуса с детьми в Йемене авиацией саудовской коалиции, обвинив Эр-Рияд в неумении правильно использовать оружие.

Трамп сообщил, что «намерен обсудить множество различных тем» с Саудовской Аравией, подчеркнув, что «не стал бы держать [в армии] людей, которые не умеют пользоваться оружием и стреляют по автобусам с детьми», передает ТАСС.

«Я думаю, что это ужасная ситуация. Было ужасно смотреть на то, что случилось с автобусом и этими детьми», – заявил американский лидер в интервью информационному порталу Axios

«Это сделали люди, которые попросту не знали, как использовать оружие, это было просто ужасно», – подчеркнул Трамп.

При этом глава Белого дома не ответил, повлияло ли произошедшее в Йемене на его позицию касательно продажи американского оружия Саудовской Аравии.

Ранее Госдеп призвал саудовскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену.

По данным Международного комитета Красного Креста, в результате авиаудара ВВС саудовской коалиции по автобусу, в котором в основном находились дети и подростки, погибли более 50 человек, в том числе 40 детей.