Госдеп призвал саудовскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео потребовал, чтобы возглавляемая Саудовской Аравией коалиция прекратила бомбардировки населенных районов в Йемене.

Госсекретарь США призвал все стороны йеменского конфликта прекратить боевые действия, передает ТАСС.

«Настало время [для] прекращения боевых действий», – заявил Помпео, подчеркнув, что «авиаудары коалиции должны быть прекращены во всех населенных районах Йемена».

Кроме того, он уточнил, что речь также идет о прекращении ракетных ударов и ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ОАЭ с подконтрольных хуситам территорий.

Госсекретарь также призвал все стороны йеменского конфликта к проведению переговоров, которые должны пройти в ноябре под эгидой спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

По словам Помпео, в ходе переговоров необходимо разрешить основные проблемы конфликта, а также договориться о демилитаризации границ Йемена и передаче всех крупных вооружений под международный контроль.