Меркель подтвердила паузу в поставках оружия в Саудовскую Аравию

Германия приостанавливает поставку оружия Саудовской Аравии, пока не будут представлены объяснения по убийству журналиста Джамаля Хашукджи, заявила канцлер Ангела Меркель.

Германия ждет от Эр-Рияда объяснения обстоятельств «чудовищной» смерти Хашукджи, передает Deutsche Welle со ссылкой на Меркель.

Как уточнил председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген в эфире телеканала ZDF, приостановка должна распространиться и на действующие контракты.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, изучается процедура по одобренным на экспорт товарам в сфере вооружений.

Саудовская Аравия является вторым по значимости после Алжира импортером оружия из Германии.

По данным издания, за девять месяцев 2018 года Германия поставила Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро.

Ранее Меркель сообщала, что экспорт оружия в Саудовскую Аравию невозможен до окончания расследования дела погибшего журналиста.

Президент США Дональд Трамп комментировал возможность введения Вашингтоном экономических санкций в отношении Эр-Рияда.

Реттген заявлял, что из-за политики Трампа по Ближнему Востоку у саудовского принца появилось чувство вседозволенности.

Ранее Саудовская Аравия признала смерть Джамаля Хашукджи в своем консульстве в Турции. По версии генпрокуратуры страны, он погиб в драке после словесного конфликта.