Меркель поддержала запрет на поставку оружия в Саудовскую Аравию

Экспорт оружия в Саудовскую Аравию невозможен до окончания расследования дела погибшего журналиста Джамаля Хашукджи, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Поставки оружия из Германии в Саудовскую Аравию невозможны после убийства оппозиционного саудовского журналиста, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Deutsche Welle.

В расследовании дела Хашукджи есть «настоятельная необходимость дальнейшего прояснения всех обстоятельств», пояснила канцлер. По ее словам, виновные еще не привлечены к ответственности.

За пересмотр отношений с Саудовской Аравией выступила председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес, против поставок оружия Эр-Рияду высказались член СПДГ и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Ранее Саудовская Аравия признала смерть Джамаля Хашукджи в своем консульстве в Турции. По версии генпрокуратуры страны, он погиб в драке после словесного конфликта.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии назвал смерть Хашукджи «огромной ошибкой».