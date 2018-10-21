В МИД Саудовской Аравии назвали ошибкой смерть Хашукджи

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал смерть журналиста Джамаля Хашукджи «огромной ошибкой» и выразил соболезнования его семье.

«Это ужасная ошибка, это ужасная трагедия, наши соболезнования. Мы разделяем их боль, мы хотели бы, чтобы этого не произошло, и хотели бы, чтобы этого можно было избежать. К сожалению, была сделана огромная и горькая ошибка», – передает РИА «Новости» слова аль-Джубейра в интервью телеканалу FoxNews.

Между тем, сенатор-демократ конгресса США Мартин Хайнрик призвал ввести эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы это грубое нарушение прав человека оставалось без ответа. В связи с этим я призываю ввести запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии до тех пор, пока представители властей Саудовской Аравии на самом высоком уровне не будут привлечены к ответственности за свои действия», – заявил он.

Ранее Британия, Франция и Германия осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что до окончания расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи не стоит одобрять сделки по экспорту вооружений в Саудовскую Аравию.

Напомним, Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве. Утверждается, что он погиб в драке, последовавшей за словесным конфликтом.